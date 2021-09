Ciudad Quesada cancela vacunación este sábado

Si dentro de sus planes de este sábado está vacunarse en el Área de Salud de Ciudad Quesada, tome en cuenta que el AUTOVAC está cerrado.

De última hora, las autoridades coincidieron con la suspensión de la jornada prevista y que incluso estaba dentro de la programación semanal de vacunación.

La suspensión, tiene que ver con el plan de adelantamiento de las segundas dosis.

«Esto es ya que, el sábado espejo, es decir el que corresponde a hace doce semanas, no estuvo abierto por que no correspondía, entonces este sábado no tocan vacunas. Por un error material, se incorporó la jornada en la matriz de trabajo de esta semana», confirmó Randall Chavarría, director regional de la CCSS.

Aunque, Ciudad Quesada no trabaje, las autoridades esperan asistencia fuerte de personas a las otras áreas de salud de cantón, de personas que cumplen las 8 semanas desde la aplicación de la primera dosis.

Aunque, la prioridad son las segundas dosis, autoridades locales tienen una reserva mínima para primeras dosis en caso de oportunidad de vacunar a alguien que mostró renuencia.

Para esta semana, la región disponía de 29 mil vacunas para aplicar en 7 áreas de salud y sin necesidad de cita previa. Así que, acá les compartimos los puntos y horas dispuestos para vacunación para SOLO este sábado:

Aguas Zarcas: Clínica de Aguas Zarcas de 7 de la mañana a 8 de la noche.

Florencia: Clínica de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Guatuso: Clínica en San Rafael de 7 de la mañana a 4 de la tarde.

La Fortuna: Clínica de La Fortuna, sede de área en La Fortuna, de 7 de la mañana a 7 de la noche.

Los Chiles: Clínica de Los Chiles, de 7 de la mañana a 4 de la tarde.

Pital: Clínica local, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Santa Rosa: Área de Salud, clínica local, de 4 de la tarde a 8 de la noche.