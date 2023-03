Chicharras: la orquesta del “verano” que anuncia la llegada de Semana Santa

Son como una orquesta con una melodía que por momentos ensordece sin interrupciones, en medio del calor que golpea a la zona norte durante esta época.

Aunque científicamente no está demostrado, para muchos las chicharras son las encargadas de anunciar que está próxima la llegada de la Semana Santa, al ritmo de su particular sonido. Aunque, sí se sabe que durante la época seca es que salen.

Tal cual como sus “conciertos”, el ciclo de vida de estos insectos es extenso, iniciando cuando las hembras ponen sus huevos en árboles y posterior las ninfas caen al suelo para enterrarse durante un periodo de 2 a 17 años. En el país el proceso suele tardar alrededor de 4 años, explica el sitio web del Museo de Costa Rica.

Según los expertos, pese a que los humanos escuchen siempre “el mismo sonido” de las chicharras, estas tienen uno distinto y característico entre cada especie.

Y es que en realidad las chicharras no cantan, solo “estridulan” como lo hacen los grillos, es decir, emiten un sonido que tiene relación con la entrada del verano y que se termina relacionando con la llegada de la Cuaresma o Semana Mayor.

Su sonido es considerado uno de los de mayores decibeles en el mundo, incluso expertos llegan a compararlo con un concierto de rock de 115 decibeles.

Sus cantos a lo largo del día acostumbran a hacerlo ocultas en las ramas más altas de los árboles, sin embargo, no es extraño que pueda llegar a ver una cerca de su casa, en caso de suceder no las mate pues no muerden ni pican, tampoco son una plaga ni representan peligro para el ser humano.

Las chicharras pertenecen a la familia Cicadidae del orden Hemíptera, tienen de 15 a 66 milímetros de largo, de color café, verde, negro o hasta gris.