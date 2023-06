Chaves sobre carretera a San Carlos: “Romper promesas no es algo que me venga fácil”

La carretera a San Carlos. una vez más, podría ser una promesa de campaña inconclusa.

Ahora, le toca el turno al presidente Rodrigo Chaves quien, este miércoles se refirió a la posibilidad de que su gobierno, tampoco concluya la obra.

Esto luego de que una auditoría contratada por el MOPT revelara que la obra podría estar lista hasta 2027 y no en 2025, como prometió Chaves.

“Eso es una promesa de campaña y romper promesas no es algo que me venga fácil, yo hablé con el ministro ante esa auditoría y le dije que eso no me parecía posible aceptarlo”, destacó el mandatario.

El mismo informe destacó que ahora el costo de la obra es de ¢340 millones y no los $300 que estaban estipulados.

Chaves no se refirió al aumento en el costo por $40 millones ni a la forma en la que el Ejecutivo buscará la contrapartida por $140 que debe aportar luego de que el BID, desembolse el préstamo por $200 millones.

“No vamos a dejar que se pierdan las esperanzas. San Carlos, la Zona Norte, merecen esta carretera”, añadió.

Justo este miércoles, la Asociación Pro Carretera Florencia – Naranjo sostuvo una reunión con representantes del BID para ahondar en el tema del empréstito.

La agrupación informó que este proyecto no está condicionado al avance e la ruta Taras – La Lima en Cartago y los fondos ya están preaprobados para que a finales de este mismo año, tengan visto bueno.

Efraím Zeledón, viceministro del MOPT, aportó que desde ya se está analizando la posibilidad de hacer una precalificación de empresas para la adjudicación del proyecto completo y ahorrar tiempo en la licitación de la construcción del Tramo Central y Punta Sur.