Chaves a la Asociación Pro Carretera: “Me están pareciendo muy malagradecidos”

Todo parece indicar que la tensión llegó a la relación entre la Asociación Pro Carretera Florencia-Naranjo y el Poder Ejecutivo.

Esta semana la representación civil lanzó fuertes críticas a la administración de Rodrigo Chaves por lo que consideran atrasos importantes tanto en la ejecución de la ruta 700 y la ruta 35.

Este miércoles, en su conferencia de prensa semanal, el presidente de la República reaccionó, según dijo, con resentimiento ante las críticas de los sancarleños.

“Me están pareciendo muy malagradecidos, nadie les ha dado tanta pelota. Yo acabo de estar en Naranjo, hablé con los 186 propietarios que tienen que ceder los terrenos, nadie había conseguido el financiamiento, nadie había aprobado la Ley de la Culebra; ellos tienen mi teléfono y ahora me doy cuenta que se van a quejar que, en estos 14 meses: donde sí, por primera vez en 60 años hay progreso”, declaró Chaves.

Apenas este martes 24 de octubre, el presidente de la Asociación, Rafael Solís aseveró que no hay forma de tener comunicación con el ejecutivo pues no responden ni los oficios, incluso no llegaron a una comparecencia legislativa en la que verían la lista de atrasos e incumplimientos que denuncian.

Todo esto, generó molestia en el mandatario Chaves que, hizo el reclamo.

“¿Estamos trabajando juntos o nos estamos criticando? Yo no se que dijeron pero me sorprende por que tienen mi teléfono y he ido a todas las reuniones en las que han estado aquí, he dado órdenes. No se cómo reaccionar, si es cierto, me resiente por que le hemos estado poniendo sangre, sudor y lágrimas a esto”. concluyó Chaves.

Tras estas declaraciones, el ministro Luis Amador hizo un repaso de las acciones ejecutadas durante este año para el proyecto, entre ellas 38 expropiaciones por poco más de ¢4 mil millones.

Además detalló las gestiones para poder acceder al crédito por 300 millones de dólares ante el BID.

Venta de Humo

La molestia de la Asociación Pro Carretera, nace cuando tras detectar una serie de atrasos e incumplimientos en el proyecto Alto de Sucre – La Abundancia que, pese a que tiene orden de inicio desde agosto anterior, si quiera hay obras; visitaron la Asamblea Legislativa pero, las autoridades del MOPT los “dejaron plantados”.

“Esto es una bofetada al pueblo de San Carlos, nos están vendiendo humo y que no se hayan a esta comisión demuestra que están evadiendo los problemas de ejecución que se presenta el tramo entre Alto Sucre y Abundancia; esperábamos una actitud diferente de este presidente pero si seguimos así los plazos que él da no se van a cumplir” comentó Solís.

Dentro de los cuestionamientos estaba que, la obra tuvo orden de inicio pero con 22 expropiaciones pendientes. Además de que si quiera tenía supervisión.

Sobre ruta 35

También las críticas y la molestia tiene que ver con los plazos que dio tanto el ministro Luis Amador como el presidente Rodrigo Chaves, algo que según la organización, es completamente imposible.

“Las fechas que están poniendo no se han cumplido y sabemos que la promesa del ministro es que el febrero se va a hacer el cartel pero a esta fecha, si quiera hay precalificación y eso lo vemos imposible, eso es vender humo. Y ojalá lo lograran, me dejaran con la boca cerrada”. añadió el dirigente.

Dentro de los reclamos están además que, el proyecto no tiene unidad ejecutora si no una sola persona que se encarga del proyecto.

Al parecer en noviembre, el gobierno anunciará la formalización con el BID por los 300 millones de dólares para financiar el tramo central y la punta norte. Dinero que quedó aprobado en la administración anterior.

Rodrigo Chaves prometió que los trabajos inician en agosto 2024 y la obra estaría lista antes de terminar su gestión.

“Si el gobierno nos da la espalda, vamos a tener que tomar medidas de presión y si lo que quieren es ver qué tan fuerte es esta asociación, vamos a demostrarlo. Los invito a que nos llamen a una reunión y estamos dispuestos a negociar para que el proyecto se haga, que es nuestra misión”, concluyó Solís.

Este miércoles, el ministro Amador confirmó que a octubre de 2024 estaría ingresando la maquinaria a la ruta 35 para reiniciar con las obras.