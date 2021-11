CGR advierte a Concejo sancarleño que suspensión de alcalde debe ser sin salario

Ante la improcedencia de la renuncia salarial de Alfredo Córdoba por su condición de suspensión, la bola caliente le cae al Concejo Municipal de San Carlos.

Tal y como lo acordaron regidores, por medio de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos ampliada, valorarán este tema en la próxima sesión que, por el feriado del próximo lunes, la trasladan al 3 de diciembre.

Pero, para este momento el Concejo ya debe tener clara la advertencia que la tarde de este lunes, le envió la Contraloría General de la República.

Se trata de una comunicación preventiva que detalla:

“1. Los alcaldes, regidores y síndicos son funcionarios que gozan de estabilidad acentuada en sus cargos debido a que su nombramiento es por elección popular—artículos 162 de la Constitución Política y 12 del Código Municipal—; sin embargo, tal condición no quiere decir que estén exentos de afrontar responsabilidades administrativa, civil, o penal como consecuencia de su gestión./

2. Luego de la extensa jurisprudencia referida —Sala Constitucional, Sala Segunda y PGR—, este Despacho llega a inferir que si existe un impedimento que es ajeno tanto a la voluntad del trabajador como a la del patrono, por el cual el trabajador no puede cumplir su obligación, la relación laboral se suspende, tal y como lo dispone el numeral 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario. 3. También es necesario precisar que si existiera en esa corporación algún funcionario de elección popular —síndicos, regidores y alcaldes— en esta situación, en cumplimiento del debido proceso, es requisito primordial comunicarle y aplicar lo dispuesto por la Sala Constitucional en su amplia jurisprudencia, así como también que ha sido reiterado por la Sala Segunda, la PGR y esta CGR.”

Otro oficio al que se refiere la CGR en esta advertencia cita: “En consecuencia, queda claro que la posición actual y vigente de la Sala Constitucional es que no le corresponde el pago de salario a aquel funcionario que le hayan sido impuestas por el juez penal medidas cautelares, aunque no se trate de la privativa de libertad, si con ellas, se le imposibilita asistir al trabajo. Criterio que ha sido ratificado mediante las resoluciones No. 2014-018987 de las 9:05 horas del 21 de noviembre de 2014 y la No. 2015-000270 de las 09:05 horas del 09 de enero de 2015”.

La comunicación del órgano contralor reitera que se trata de un prevención sobre el criterio vigente para estos casos específicos, involucrados en el expediente «Diamante».

La noche de este lunes, el alcalde Alfredo Córdoba comunicó la renuncia a su salario bruto de 3.8 millones de colones, sin embargo este hecho sería improcedente de forma legal pues, se trata de un derecho irrenunciable.

La presidencia municipal se mantiene en valoraciones legales antes de referirse a este caso.