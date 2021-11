Carlos Sibaja: «Llegaron y se pusieron pasamontañas antes de asaltarme»

Eran apenas entre las 6:30 y las 6:45 de la mañana de este viernes cuando, don Carlos Sibaja vivió uno de los episodios más dramáticos en sus 45 años como vendedor de lotería.

Dos sujetos, llegaron caminando y en pleno centro de Ciudad Quesada, sacaron un arma y lo despojaron de toda la lotería que tenía para vender. Se llevaron los chances de este viernes, la lotería del domingo y la lotería navideña.

«Plata en efectivo no se llevaron por que yo la tenía escondida pero si se llevaron toda la mercadería que puedo decirle son como unos 6 millones de colones», confirmó Sibaja a SCD.

El asalto ocurrió frente al Banco de Costa Rica al costado este del Mercado Municipal. Donde, de forma habitual, don Carlos suele estacionarse para sus ventas del día.

«Yo llegó aquí siempre faltando quince minutos para las 6 de la mañana, incluso ya había gente en la calle, había gente aquí conmigo cuando llegaron. Llegaron y se pusieron pasamontañas antes de asaltarme y me dijeron que era un asalto que entregara todo. Yo opuse resistencia, no se más bien cómo no me volaron la cabeza, por que yo me opuse», contó.

Sibaja detalló a SCD que aún está en valoración si interpone denuncia o no a las autoridades judiciales. Algo que decidirá en el transcurso de la mañana.

Según dijo, luego del asalto los sospechosos corrieron hasta un vehículo que los esperaba en las inmediaciones del bar Ceferinos y huyeron hacia el sector este de Ciudad Quesada.

Don Carlos es reconocido a nivel nacional por traer suerte a decenas de personas con la venta de jugosos premios de lotería.