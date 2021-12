Carlos Sibaja: «El vendedor de la suerte que no falla en sorteos grandes»

Son casi las dos de la tarde, en medio de tanta gente que apura el paso en misión de sus compras navideñas en el centro de Ciudad Quesada, sobre sale una fila de casi 50 metros.

Esa fila llega hasta el Banco de Costa Rica a un costado del mercado municipal. Ahí está en carro rojo, la oficina de don Carlos Sibaja, el «Vendedor de la Suerte».

Apenas el domingo anterior, don Carlos vendió 10 fracciones del premio mayor del Gordo Navideño de la Junta de Protección Social. Es decir, llevó 400 millones de colones a hogares locales.

Ese número 19 con la serie 613 era parte de una lotería que guardó a la espera de clientes frecuentes. La tenía bien guardada y por eso, no se la llevaron los antisociales que lo asaltaron hace apenas dos semanas en su mismo puesto de venta.

«Son 45 años lo que tengo yo de vender lotería y son muchos los premios que he vendido gracias a Dios y ahora últimamente se me han multiplicado las bendiciones de vender premios grandes», contó.

Recuerda que en 10 ocasiones vendió el premio mayor de la lotería y además, vendió un premio acumulado por 1.300 millones. En otra ocasión, vendió el «Gordo» por mil millones de colones. Ahora, esto le significa filas de gente que lo busca para que le venda lotería.

«No es mentira, se hacen filas de gente que me busca a mi o cambiando premios. Y es que nosotros no cobramos por cambiar los premios y vendemos la lotería en pedacitos o enteros y al precio legal, aquí no se cobra un cinco más y por eso es que la gente llega tanto aquí», contó.

Él, se considera ya un vendedor de suerte pues empieza a reconocer que los sorteos grandes son lo suyo y en los que no falla, para dicha de sus compradores.

«Hay que ver yo he vendido que he vendido el mayor 10 veces más el acumulado y otros premios grandes, y gracias a Dios que me ha bendecido y espero que siga yo vendiendo y tengan suerte y es más, le cuento que un año vendí el mayor y a la semana siguiente el mayor de consolación», añadió.

Ahora don Carlos debe apurarse a llegar a su puesto. Llega todos los días a las 6 y 30 de la mañana y durante esta semana, a esa hora, ya hay gente esperándolo. Además, se convirtió en un punto de visitación pues hasta gente de fuera de San Carlos llega a buscarlo para comprarle lotería.