Candidatos sancarleños a la alcaldía tendrán un nuevo cara a cara este viernes

A tres semanas de las elecciones, los candidatos a la alcaldía se enfrentarán en el tercer debate de cara a las elecciones municipales de 2023.

El encuentro será este viernes 12 de enero a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones del TEC en Santa Clara.

La actividad la organiza TVN Canal 14 con apoyo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

“A este momento tenemos ya todo listo e incluso, tenemos confirmada la participación de todos los candidatos y candidatas a la alcaldía y solo estamos en la fase de recordatorios”, explicó Amarilis Barrantes, directora del canal.

Es decir, participarán los candidatos Juan Diego González del PLN, Nelson Ugalde del PLP, Vanessa Ugalde de Progreser, Luis Fernando Solís del PUSC, Juan Carlos Quirós del ADN, Jessica Miranda del PUSC y Marvin Castillo de Nueva República.

El debate será transmitido a través de la señal de TVN y también por medio de las redes sociales del canal.

Este, será el tercer debate en el que participarán los aspirantes a la alcaldía sancarleña.

Los partidos Aquí Costa Rica Manda y Pueblo Soberano no tendrán participación pues sus candidatos a alcalde no fueron inscritos por parte del TSE al no cumplir los requisitos de paridad horizontal que exige la normativa electoral.