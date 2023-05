Candidata a alcaldesa del PUSC: “Es clave crear un ambiente sano y agradable en la municipalidad”

Jessica Miranda Méndez, de 31 años de edad, es el primer nombre que se conoce, de forma oficial, en la carrera por la alcaldía municipal en San Carlos para el próximo período.

Es oriunda de Buena Vista, docente de profesión y suma una licenciatura en mediación pedagógica y una maestría en administración educativa. En la actualidad, trabaja en el CTP de Santa Rosa en Pocosol.

Su experiencia como educadora fue uno de los elementos importantes para tomar la decisión de participar en este proceso electoral.

“Uno de los principales intereses es atender las necesidades que tiene el cantón y que las he visto desde muy de cerca siendo educadora por que he visto las necesidades de mis estudiantes, he visto las necesidades de las comunidades y diferentes distritos donde he laborado y he visto el abandono de la municipalidad en esos lugares lejanos”, comentó Miranda tras su elección.

La Asamblea Cantonal del PUSC ratificó a Jessica el sábado anterior como la primera candidata a la alcaldía, en toda la historia local del partido.

Bajo el lema “Unidos por un mejor San Carlos”, las prioridades de trabajo serán el desarrollo económico, la atención de la red vial cantonal, atención social en las comunidades y la parte de seguridad.

“Es importante reducir esos índices de criminalidad que se están desarrollando en el cantón por medio de convenios con otras municipalidades, organismos privados y hasta internacionales para más capacitación a la Policía Municipal. Estamos siendo víctimas de robo y se ha aumentado esa tasa y es preocupante”, añadió la candidata.

Habló además de atracción de inversión, atracción de nómadas digitales y también de trabajar en unión desde el seno del ayuntamiento.

“Creo que es clave crear un ambiente sano y agradable en la municipalidad donde todos trabajemos por un único interés que sea, en este caso, el desarrollo del cantón y no por intereses personales ni políticos”, apuntó.

El equipo que conforma Jessica junto a los candidatos a vicealcaldes Everardo Rodríguez y Luis Restrepo aún no presentan su plan de gobierno pero, los integrantes coinciden en que el desarrollo económico y la seguridad, son las prioridades de trabajo.

LEA TAMBIÉN: ¡PUSC San Carlos arranca la carrera! Conozca a los candidatos a puestos municipales