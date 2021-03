Cambios internos permiten a dirección regional del AyA atender hasta 200 solicitudes por mes

200 distintas solicitudes de ASADAS cada mes, es decir 6 por día; es lo que atiende la Dirección Regional del AyA.

Hace 4 meses, la llegada de un nuevo director regional permitió la reorganización de la entidad a nivel regional y atender de forma más expedita a las 187 asadas que cubre.

La nueva propuesta incluye organización, reducción en tiempos de respuesta y agilización.

El primer paso fue aprovechar los recursos tecnológicos disponibles y con ello crearon un sistema de «ventana única» para agilizar los trámites que deben atender.

«Anteriormente las Asadas enviaban solicitudes a través de WhatsApp, no se disponía de un control de trámites que se recibían y tampoco los tiempos de respuesta por parte de los funcionarios, con este sistema ahora sabemos quien es el responsable de atender un trámite, el personal que le apoya y el tiempo que tiene para poder solventarlo», explicó Héctor Paniagua, nuevo director regional desde noviembre anterior.

El sistema funciona a través de correo electrónico, es decir, la informalidad del WhatsApp quedó atrás, ahora las ASADAS envían sus solicitudes y esa información se traslada al sistema implementado por la oficina y los funcionarios inician con el proceso de trámite.

«WhatsApp no es un mecanismo legal para atender, por ejemplo si eventualmente tengo que ir a un recurso administrativo, agrario o constitucional eso no me sirve de prueba, yo no puedo decirle a la Sala Constitucional que el ingeniero contestó por WhatsApp», detalló Daniela Ávila, asesora legal de la oficina.

Datos de la institución señalan que, de noviembre de 2020 a febrero de 2021 la oficina atendió solicitudes a 140 acueductos de los 187 que tienen a cargo.

ASADAS tecnológicas

Ese paso a la era digital también buscan llevarlo a las ASADAS locales, la oficina trabaja recomendaciones que permitan a estas organizaciones mejorar y simplificar sus servicios con el uso de tecnologías.

«Nosotros trabajamos mucho con los insumos que nos dan las ASADAS, entonces por ejemplo, hay informaciones como los modelos hidráulicos en donde las empresas que hacen los estudios pueden facilitar los archivos digitales a las ASADAS y eso agilizaría muchos procesos, tener mapeados esos elementos de los acueductos», indicó Luis Diego Alfaro, ingeniero de la oficina.

Otro de los cambios, es la digitalización de archivos físicos. La oficina, pasó de mantener documentos en físico a sacar de provecho de la digitalización, como es en el caso de los mapas.

«Tenemos una visión como oficina y queremos impactar positivamente a la región, dar el mejor el servicio con los recursos que tenemos y que nos vean como un aliado y no como un obstáculo», agregó Paniagua.

El objetivo de la nueva dirección es también crear un vínculo cercano con otras instituciones como la Municipalidad de San Carlos, Defensoría de los Habitantes, MIVAH, Federación de Asadas, Colegio de Ingenieros y Arquitectos.

De esta forma, podrían articular ideas que agilicen cualquier trámite y beneficie a tanto a la población como a las organizaciones.

En esta oficina, trabaja un equipo de 8 funcionarios que atienden acueductos en San Carlos, Los Chiles, Upala, Zarcero, Guatuso, Río Cuarto, San Ramón y Sarapiquí.