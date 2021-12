Cambios a las afueras del HSC regresarían dos paradas de buses en el sitio

Los cambios que plantean autoridades locales para un reordenamiento integral en las inmediaciones del hospital San Carlos tiene ya los primeros avances.

Tras una reunión entre miembros del centro médico, regidores y Consejo de Transporte Público, nació la posibilidad de rehabilitar la segunda parada de bus que estaba frente al hospital antes de la construcción del área de emergencias.

Édgar Carrillo, director del centro médico, confirmó a SCD que, para ello cerrarán el parqueo externo que está frente a la morgue del centro médico y en el que podrían construir una bahía para bus.

«Estamos nada más a la espera de que lleguen unos materiales y en el transcurso de esta semana estaríamos cerrando dicho parqueo. La intención es que ahí se haga otra parada de bus para el beneficio de los usuarios», explicó.

Sobre el tema, en el Consejo de Transporte Público, por medio de la oficina de prensa, detallaron a SCD que, están a la espera de la respuesta oficial del hospital para proceder con los cambios.

«Nosotros planteamos la posibilidad de dividir la parada en dos (tal cual funcionaba anteriormente) y encontramos bastante anuencia, sin embargo, el hospital indicó que debía valorarlo con el Ingeniero de planta con el que cuentan. Estamos a la espera de ello», indicaron.

En cuanto a los espacios para personas con discapacidad, el director médico señaló que, una vez inaugure el área de cardiología en enero próximo, el parqueo interno del dispondrá de 7 espacios para esta población, lo que garantizaría que los mismos sean utilizados por personas que si los necesitan.

Otro de los puntos a intervenir es la parada de taxis, que según la propuesta la intención es que una parte se movilice a un costado de la panadería Musmanni y otra se mantenga en el mismo sitio.

«La opción es trasladar algunos espacios, no toda la parada, pero no hay nada definitivo. Hasta no tener respuesta del Hospital, no vamos a tomar la decisión», manifestó el CTP.

Reubicar el semáforo peatonal será otro de los estudios que realizará el departamento de Ingeniería de Tránsito como parte de las propuestas de reordenamiento.

Las autoridades sostendrán una nueva reunión el próximo 13 de diciembre para conocer avances y de paso conocer otras posibles soluciones.