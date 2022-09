Bukele buscará la presidencia de El Salvador por segunda vez

SAN SALVADOR — El día en que Centroamérica celebró su Independencia, el jueves, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en cadena nacional que buscará la reelección presidencial en 2024, luego de que la Sala de lo Constitucional reinterpretara la Constitución del país centroamericano abriendo paso para la reelección inmediata.

El discurso de casi dos horas incluyó algunos señalamientos a la comunidad internacional que en los últimos meses ha criticado las prórrogas a un régimen de excepción que ya dejó al menos 52.000 personas detenidas y 73 fallecidas en custodia del Estado salvadoreño.

“Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República (…) más de un país desarrollado no estará de acuerdo, pero no son ellos quienes decidirán sino el pueblo salvadoreño”, dijo el mandatario en medio de una ovación de funcionarios de los tres órganos del Estado.

Si la diplomacia de un país se opone “sería una protesta hipócrita”, agregó el presidente, pues “todos ellos tienen la reelección”.

De acuerdo con Bukele, El Salvador vive ahora mismo una “verdadera independencia”, pues en su gobierno se decidió no “obedecer los dictados internacionales” y ese camino “por primera vez en la historia, es el correcto”.

La Constitución de El Salvador prohíbe participar como candidato a la presidencia en dos elecciones seguidas. No obstante, los magistrados electos en mayo de 2021 por los aliados de Bukele en el Congreso establecieron que la decisión de que un presidente continúe en el poder recae en los votantes.

“Competir de nuevo por la presidencia no implica de facto que este llegue a ser electo”, expone la sentencia del 4 de septiembre del año pasado.

Contrario al vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, Bukele se había mantenido callado en torno a la posibilidad de su reelección. En cambio, Ulloa dijo públicamente hace dos meses que las sentencias de la Sala son de obligatorio cumplimiento refiriéndose a la posible reelección del mandatario.

Luego de treinta años en los que gobernaron los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la fórmula de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Bukele, de 41 años, ganó la presidencia de El Salvador en 2019.

Pese a los cientos de denuncias en torno a detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción o la legalización del bitcóin como segunda moneda, el desgaste político no parece alcanzar al mandatario quien goza de una elevada popularidad de acuerdo con algunas encuestas de opinión.

Las primeras reacciones

Pocas palabras fueron usadas por el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en torno al anuncio de la posible reelección de Bukele en El Salvador:

“Absolutamente predecible. Ese fue siempre el plan original. Hoy surge un nuevo Chávez”, expresó en su cuenta de Twitter.

Algunos abogados salvadoreños como Humberto Sáenz y José Marinero expresaron su desacuerdo. “La reelección está seis veces prohibida”, expresó Sáenz en su cuenta de Twitter. Mientras que Marinero señaló a El Salvador como un país sin contrapesos en el poder.

Mientras que el presidente del Congreso, Ernesto Castro, calificó el anuncio de Nayib Bukele como un “gran momento” que permitirá “la transformación del país”.

El anuncio ocurrió horas después de que El Salvador se dividiera en dos marchas por el 15 de septiembre: una mostró el desfile de bomberos, policías y miembros de la Fuerza Armada quienes tomaron protagonismo en el desfile cívico.

La otra fue una protesta pacífica en la que participaron organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos civiles para exigir el respeto del gobierno salvadoreño a los derechos constitucionales.