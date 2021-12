¡Buenas noticias! 9 de cada 10 camas disponibles están ocupadas en La Fortuna

El «Big Season» o la «Gran Temporada» trae un aire de recuperación para empresarios de La Fortuna.

Se Trata de la última quincena de diciembre y la primera semana de enero que, junto con Semana Santa son las temporadas más importantes del año para el sector turismo en este distrito.

La Arenal Cámara de Turismo confirmó que la ocupación hotelera está a un 90% en este momento. Es decir, 9 de cada 10 camas disponibles están ya en una reserva.

«Todavía hay espacio pero tenemos que tener mucho cuidado por que hay muchos hoteles que aún están cerrados por que no pudieron volver a abrir o los empresarios no han tenido capital para mantenimientos, entonces no podemos decir que estamos al 90% como en 2019, estamos al 90% de lo que quedó abierto», detalló Tadeo Morales, vicepresidente de la Arenal Cámara de Turismo.

Antes de la pandemia, La Fortuna disponía de 12 mil camas. A este momento, la Cámara trabaja en reportar la cantidad de camas disponibles con la apertura gradual de hoteles y la posibilidad de reapertura de los que se mantienen cerrados.

«Dichosamente lo que está viniendo a Costa Rica está viviendo a La Fortuna, estamos llenos a partir de ahora hasta la primera semana de enero», agregó Morales.

La alegría llega a todo el sector pues con reservaciones de hotel también hay beneficio para servicio de alimentos, tours, balnearios, emprendimiento, comercios en general.

Para el sector esta es una de las mejores temporadas desde la pandemia por lo que aseguran se trata de un enorme respiro para mantener sus operaciones en el distrito.