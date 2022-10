Buena Vista suplica por intervención en caminos cantonales

Las distintas comunidades de todo el distrito Buena Vista, suplican a la Municipalidad de San Carlos por la intervención de las rutas cantonales.

El Consejo de Distrito planteó a la administración, la lista de los caminos con urgencia por intervención pero, a 3 meses de que cierre este 2022, no tienen respuesta.

En este momento, son 5 rutas que mal estado y por las que los pobladores del distrito suplican ayuda.

«Desde enero he venido solicitando la ayuda de la señora alcaldesa, hasta el momento no se ha respetado las prioridades del consejo de distrito. Los accesos están en muy mal estado y ya no sabemos cómo pedirle a la señora alcaldesa que trabaje con nuestro distrito», manifestó la síndica Mayela Rojas.

Y es que, sesión tras sesión del Concejo Municipal, la síndica Rojas pide y clama a la administración por la intervención de las rutas.

En este y otros casos, la administración asegura que cumple un plan de intervención en todo San Carlos y que, «para darle maquinaria a un distrito, hay que quitársela a otro».

Los pobladores de Buena Vista piden mejoras en, los cuadrantes del cementerio, San Bosco, San Antonio, camino a La Culebra y otros.

Lo que más temen es quedar incomunicados pues advierten que los accesos al distrito ya están impasables para algunos vehículos.

«Ahí un automóvil por La Vieja ya no puede subir, por la calle principal es un problema. Me preocupa montones que esto no se resuelva y pido por favor que hagan algo por el distrito de Buena Vista», añadió la síndica.

Pobladores del distrito esperarán la próxima sesión del concejo para conocer si hay reacción positiva por parte de la administración, de lo contrario buscarán un espacio en la municipalidad para exponer sus súplicas.