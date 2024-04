Bryan Villalobos: el niño pícaro que hoy vive de su música gracias a una lección de vida

¿Su cara le suena? Él es Bryan Villalobos Góngora. Nació en Puntarenas por una casualidad pero, es más sancarleño que cualquiera y a sus 36 años de edad vive un sueño, hecho realidad.

Este orgullo del cantón, es uno de los dos sancarleños que participa en el programa Tu Cara Me Suena, de Teletica formatos.

Bryan es un artista muy reconocido a nivel local y ahora, brilla a nivel nacional gracias a un golpe de suerte y por su puesto, a su talento nato.

“Esta oportunidad en el programa, nació a raíz de que una exparticipante sancarleña, Joss Araya, mandó un mensaje a un chat de músicos que tenemos y nos dijo que si alguno quería participar que mandara videos imitando y los envié en octubre del año pasado pero nunca me contestaron pero, en enero me llevé la sorpresa de que había sido preseleccionado”, contó a SCD.

Desde muy niño Bryan supo que lo suyo era la música. Desde la escuela empezó a sentir que el arte lo escogió y empezó a cantar en actos cívicos, en festivales. Ya en el colegio, en 2007, participó en un concurso formal y ahí, inició todo.

Las oportunidades empezaron a llegarle en el área de entretenimiento en distintos hoteles nacionales y luego, como profesor de música pero, quedaba pendiente un sueño: vivir solo de la música.

“No me refiero a ser famoso, a ser millonario o a llenar estadios, era simple el demostrarme a mi mismo que sí se podía vivir, comer, vestirme y pagar mis deudas, ser un adulto funcional siendo un artista”, relató.

Cuando tomó la decisión de concentrarse solo en su carrera, la vida le puso un enorme traspié llamado pandemia por covid-19.

“Fue cuando pensé que no lo hice bien, que cometí un error. La pandemia me dio una bofetada”, dijo.

Pero, Bryan sobrevivió y fue cuando una lección de vida le dio la fuerza para convertirse en el artista que es hoy.

“El problema no fue que yo cambiara de carrera o haber cambiado la docencia por el arte, fue el hecho de que me di cuenta que yo era muy desordenado administrativa y financieramente hablando. Eso me ayudó a abrirme los ojos y a decirme que con la música no se gana mal pero, ocupaba ordenarme”, reflexionó.

Al reabrir todo, tras el fin de la pandemia, Bryan empezó de cero; ya con otra visión de lo que quería.

Hoy por hoy es parte de bodas, cumpleaños, actividades comerciales, corporativas, parte del staff de hoteles de la zona y mucho más.

“Yo ya me lo demostré a mi mismo y entonces me gustaría ser un ejemplo para los que quieren iniciar en cualquier arte”, concluyó Bryan.

Cantante, compositor e imitador. La versatilidad es una de sus fortalezas, la fuerza mental lo lleva volar en los escenarios y usted puede verlo todos los domingos, a las 7 de la noche por Canal 7.