Boba: Un emprendimiento que complace los antojos de bubble tea en San Carlos

El bubble tea o, te de burbujas es una de las bebidas en tendencia y se abre mercado, sobre todo entre los jóvenes.

Ahora, los antojos pueden complacerse sin salir de San Carlos pues abrió el primer emprendimiento especializado en bubble tea.

Lilliana Mena es la dueña de Bobba, un espacio que ofrece un amplio menú de esta bebida y que, se trata de un acompañamiento a un emprendimiento previo que ya tenía su esposo Melvin Guido.

“Fue una idea bastante novedosa ya que aquí en San Carlos no tenemos ningún lugar como tal, la idea se me dio por que a la par de mi puesto hay una carreta que vende sushi que se llama Sake Sushi y ahí, no tenemos bebidas por eso me motivé a darle al cliente esta opción”, contó Lilliana.

El menú incluye bebidas en leche como el Brown Sugar que incluye te negro, sirope de azúcar moreno, leche y tapioca; también está el Matcha que incluye matcha, leche y tapioca; está el tiger milk con leche, tapa de dulce, tapioca y crema chantillí o bien, el Taro con taro, tapioca, crema catalana azúcar moreno flambeado.

Hay otras opciones como mango con semillas de maracuyá y té; limón, semillas de maracuyá y té; sandía, té y sago o; mango, sago y jelly coco.

“Queríamos ser los primeros en San Carlos en ofrecer bubble tea y entonces yo me capacité, recibí cursos, investigué sobre las bebidas para tener un menú amplio y se nos ha dado muy bien por que la gente nos apoya mucho, ha pegado bastante”, añadió la emprendedora.

Bobba está en el mismo espacio de Sake Sushi en barrio San Martín de Ciudad Quesada, diagonal a lo que era la cancha de fútbol Camisa 10.

Además del té de burbujas, ofrecen bebidas refrescantes y gasificadas. Puede conocer su amplio menú en: https://www.facebook.com/bobateacr y puede ampliar detalles con Lilliana al 8458 2666.

El té de burbujas es una bebida de té dulce aromatizada inventada en Taiwán.

Aunque las recetas varían, la mayoría de ellas tiene una base de té (que puede tener leche o jugo de frutas) mezclada con bolas (“perlas”, “burbujas” o “boba”) de tapioca gomosas endulzadas con miel o jarabe de glucosa y con sabor a frutas, de las que proviene su nombre. Estas perlas, que en muchos casos también pueden estar hechas de gelatina, se asientan en el fondo de la bebida y se sorben junto a la bebida con largas pajillas gruesas.​