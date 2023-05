Bandera de la Diversidad ondea en el TEC Campus San Carlos

En un acto especial, este lunes, funcionarios y estudiantes del TEC Campus San Carlos en su sede en Santa Clara, ondearon la Bandera de la Diversidad contra la discriminación por orientación sexual.

Esta, no es la primera vez que el centro de estudios iza la bandera en sus instalaciones para manifestar su oposición a la discriminación sexual.

“Hoy estamos abriendo un espacio de reflexión para que no haya personas, en esta comunidad que sean discriminadas por su orientación sexual, por sus preferencia. Me parece que es un acto muy importante por que ni en la universidad ni en la comunidad debiera haber gente viviendo con temor”, destacó Óscar López, director del TEC, Campus Tecnológico Local San Carlos.

El acto está dentro del marco de celebración del Día Contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia este 17 de mayo.

“Es muy importante que hagamos este tipo de actividades no solo para fomentar la no discriminación contra las personas LGTBIQ+ si no para fomentar un ambiente de respeto”, agregó Shi Alarcón, presidente de la comisión contra la discriminación en el TEC.

La institución además trabaja con sensibilización e incluso capacitaciones dentro del personal y la comunidad estudiantil.

La iza de la bandera también tuvo acto en las sedes del TEC en Cartago, San José, Alajuela y Limón.