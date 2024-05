Baile, bingo, partidos, subasta, reinado y más en La Palmera

A la fiesta está invitada toda la comunidad y será en honor al Santo Patrono, San Isidro Labrador.

La Palmera se viste de gala y alista actividades para toda la familia a partir del 15 y hasta el 20 de mayo con las Fiesta Patronales.

Todas las actividades están concentradas en el campo ferial de la comunidad y los fondos recaudados permitirán mejoras en infraestructura comunal.

“Varios líderes comunales y comisiones nos organizamos para aportar al turno, el fin es que, podamos embellecer y hacerle mejoras al cuadrante principal de nuestra comunidad”, explicó Ana Yancy Hidalgo, miembro de la comisión que organiza los festejos.

Las actividades inician el 15 con la Santa Misa a partir de las 6 de la tarde y a las 7 de la noche no puede faltar la serenata al santo patrono con la Rondalla Aguazarqueña.

A las 7:30 p.m. dará inicio el baile y a las 8:15 p.m. a ponerle bonito con el bingo y a comerse un gallito porque hay venta de comidas.

Para el día 16 y 17, las actividades deportivas inician a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche baile y bingo, usted decide a cual evento asistir, y por su puesto no puede faltar la venta de comidas.

El 18 de mayo desde tempranito a las 5 de la mañana arranca la Diana con el Santo y a la 1 de la tarde hay cabalgata de caballitos de palo.

A las 2 de la tarde hay carrera de cintas a caballo, a las 5:00 p.m. reinado infantil y a las 8:30 p.m. noche bailable con el grupo nacional Calle 8.

Para el domingo 19, a las 9:45 a.m. hay Santa Misa, a las 10:00 a.m. torneo de baloncesto y a las 11:00 a.m. bendición de vehículos.

A la 1 de la tarde hay subasta ganadera y a la 1:30 p.m. campo traviesa, bingo y venta de comidas.

Los festejo finalizan el 20 de mayo con un bingo a las 6 de la tarde.