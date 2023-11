¡Ayudemos a don Mario! Chancero de 88 años perdió lotería navideña en Ciudad Quesada y urge encontrarla

Vender lotería es una de las actividades que más disfruta don Mario Sibaja aún con sus 88 años. Además, es una forma de ganarse un dinero extra y sumarlo a su pensión mensual.

Pero a su edad es muy posible que el cansancio le gane y esto sería lo que le pasó mientras descansaba en las gradas del BCR en Ciudad Quesada, a un costado del parque.

Luego de unos minutos de descanso, don Mario se percató que una de las prensas de la lotería navideña estaba sola y desaparecieron los billetes.

“Usted sabe que esa gente no le gusta quedarse en la casa, siempre le decimos que no lleve lluvia o frío pero le gusta andar para arriba y para abajo ganándose la plata y le trabaja a otro señor”, contó Oscar Luis Benavides, sobrino de don Mario.

La preocupación de don Mario es que la lotería no es suya y, en caso de no aparecer deberá pagarla al dueño y el monto asciende a los ¢650 mil, dinero que no tiene.

“Como es un señor de esa edad uno no piensa que la gente le vaya a hacer una maldad, le vayan a robar los chances y eso le pasó el martes en la mañana, él no se acuerda donde fue y hemos ido a todos los lados que el transita pero nada”, dijo el sobrino.

Don Mario acostumbra caminar entre la Municipalidad de San Carlos y el BCR, sube hacia Palí y baja por Amarettos, en algunas ocasiones va hasta la Soda Lorena por si en esos trayectos, alguien encontró los billetes.

La esperanza es que, quien encontró la lotería pueda devolverla a don Mario quien hasta le ofreció al dueño trabajarle de gratis como pago, en vista de que no tiene el dinero para hacerle frente.

Si usted encontró los billetes, los vio o sabe algo puede comunicarse con la familia de don Mario al 6464 3313 o al 6272 8184.