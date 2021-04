Autoridades locales de salud: «Haremos los operativos que sean necesarios»

707 casos Covid 19, se mantienen activos en los 6 cantones de la región Huetar Norte.

En las últimas semanas, esa cifra aumenta de forma considerable según las autoridades locales de salud.

San Carlos, es el cantón que más casos activos registra con 307 según el último informe epidemiológico. Antes de ese último informe, dos días antes tenía 270 casos activos.

Guatuso sale con 162 contagios activos, Sarapiquí con 67, Los Chiles con 64, Upala con 61 y Río Cuarto con 46.

«Esta es una información que no puede pasar inadvertida, por que no estamos hablando del resultado de un juego de fútbol si no de una realidad que tiene impacto directo en la vida de las personas. Esto implica que debemos seguir manteniendo las medidas sanitarias», dijo Claudia Rosales, directora regional del Ministerio de Salud.

Justo este lunes, autoridades nacionales anunciaron un reforzamiento en operativos para restricción vehicular y cumplimiento de medidas y aforos.

En la región, las distintas autoridades inician con regulaciones pertinentes.

«Los comportamientos socialmente responsables no se fundan en el miedo pero, tampoco se fortalecen si no los confrontamos con realidades dramáticas. Seguiremos con la tarea de control de casos, contactos, verificación de lineamientos comerciales, centros educativos, realizando los operativos que sean necesarios y de forma conjunta», acotó Rosales.

De nuevo, insisten en que es responsabilidad de la población el frenar este aumento de casos y de una sola forma: respeto y aplicación de medidas y el uso de la mascarilla.

En la región, se contabilizan 167 muertes asociadas al Covid 19.