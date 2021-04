Autoridades locales clausuran 7 bares/restaurantes por incumplimiento de protocolos Covid

Los operativos conjuntos del fin de semana, dieron como resultado la clausura de 7 establecimientos: bares y restaurantes por incumplimiento de protocolos Covid 19 en San Carlos.

Durante las acciones, participaron Ministerio de Seguridad, Fuerza Pública y Policía Municipal.

Las autoridades locales visitaron una veintena de establecimientos durante el fin de semana en verificación del cumplimiento de protocolos y medidas sanitarias.

7 de esos bares o restaurantes quedaron cerrados por 3 días, luego de comprobarse los incumplimientos.

«Tenemos que no están respetando el protocolo de desinfección al ingresar a los lugares además, la gran mayoría incumple con el aforo. Sabemos que hay una necesidad en el comercio de levantar la economía pero ante esa situación no hay que ser irresponsables, entonces si el lugar es muy pequeño diay saquemos una mesa y mantengamos la distancia, por que el hecho de poner un rotulito la gente no lo entiende», dijo Claudia Rosales, directora regional del Ministerio de Salud.

Los operativos transcurrieron en distritos como Quesada, Aguas Zarcas, Pital, Florencia y La Fortuna.

Los cierres fueron en dos bar-restaurantes en Aguas Zarcas, un bar-restaurante en Florencia, 3 bar- restaurantes en La Fortuna y un bar en Ciudad Quesada.

Además, la Policía Municipal notificó a algunos otros propietarios por incumplimientos en patentes y actividades registradas.

«Estos operativos se van a seguir realizando esta semana, entre semana y lo que hacemos es un llamado a los propietarios de bares y restaurantes para que, cuando quieran hacer una actividad soliciten los permisos y que nos ayuden con los protocolos», dijo Walter Hernández, vocero municipal.

A partir de esta semana, estos establecimientos comerciales deben ajustar su horario a las nuevas restricciones. Desde este martes 27 de abril el cierre de los negocios con permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, debe cerrar a las 9 de la noche.

Esta medida estará vigente hasta el 16 de mayo y corresponde a la estrategia ante el aumento de casos covid en el país y el colapso de camas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales.