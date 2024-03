Auditoría municipal da largas a solicitud de investigación contra alcaldesa Salas, denuncian regidores

La auditoría interna de la Municipalidad de San Carlos, al parecer, le estaría dando largas a una solicitud del Concejo Municipal para investigar a la alcaldesa Karol Salas por firmar 6 contratos de dedicación exclusiva a funcionarios, sin cumplir con lo establecido en el reglamento para aplicar ese beneficio.

Así lo consideraron los regidores la tarde de este lunes, tras conocer la respuesta enviada por el auditor interno Fernando Chaves Peralta, esto luego de que el Concejo hiciera la solicitud semanas atrás.

En la respuesta el funcionario, detalla que “la auditoría interna no tiene establecido en la programación del plan anual de trabajo para 2024, como actividad ordinaria realizar ese tipo de investigaciones”.

Pese a ello, el auditor señaló que al considerar los criterios de riesgo y presuntas irregularidades, realizarían algunas acciones como revisar los elementos encontrados por la Comisión de Hacienda para determinar la magnitud de un eventual estudio y recopilar información relacionada a los supuestos hechos irregulares.

Es decir, la auditoría interna estudiará la documentación emitida por la Comisión de Hacienda para determinar si aplica o no realizar una auditoría externa, y de proceder, tendrían que hacer primero un reajuste presupuestario y posterior el proceso de contratación de una profesional externo.

Todo esto sin precisar fechas en la que cada acción sería ejecutada, situación que no es de recibo para los regidores sancarleños.

“Se le están dando largas al asunto a un tema muy delicado… no me parece que aquí no se establezca ni si quiera un plazo de en cuanto tiempo la auditoría va a resolver esto porque así me parece que darle largas al asunto con algo tan serio y que tiene que ver con pagos a funcionarios, me parece que no está bien”, dijo Luis Fernando Solís, regidor y coordinador de la Comisión de Hacienda.

Solís agregó que, de darse esa auditoría los resultados estarían llegando hasta finales de 2024 “si se topa con suerte, o incluso, hasta mucho tiempo después”.

Vanessa Ugalde, regidora de Progreser, señaló que la situación se está haciendo una bola de nieve que no para de crecer.

“Esta repuesta que da la auditoría es preocupante, prácticamente es ponerle palos a la carreta para no respondernos y esto no puede seguir así. La comisión tiene que verlo y sino nosotros como Concejo tenemos que proceder pero, no podemos dejar que esto quede en el limbo”, dijo.

Mientras que la regidora Diana Corrales manifestó que la respuesta del auditor interno le desconcierta.

“Don Fernando como auditor se cubre las espaldas diciendo que eso no está en la planificación y a mi esa respuesta me desconcierta porque, eso quiere decir que si el día de mañana llegan acá y nos dicen que hay un funcionario llevándose dinero en efectivo por la puerta de la Municipalidad, nosotros no tenemos una herramienta para poder investigar de manera inmediata porque nuestra herramienta es la auditoría, control interno y contraloría de servicios no está en nuestras manos, entonces, nuestra herramienta (auditoría) se excusa en un tema de planificación a largo plazo”, indicó Corrales.

Los regidores acordaron enviar la respuesta del auditor a la Comisión de Gobierno y Administración para su respectivo análisis y acciones a tomar.

El caso

En febrero anterior la Comisión de Hacienda y Presupuesto denunció aparentes irregularidades por parte de la alcaldesa Karol Salas quien, firmó contratos de dedicación exclusiva a seis funcionarios del municipio, sin cumplir con lo establecido en el “Reglamento para la aplicación del beneficio de dedicación exclusiva en la Municipalidad de San Carlos”.

Estos contratos establecen, entre otros puntos, aumentos salariales de entre 10% y 25% para que los funcionarios se dediquen de forma exclusiva a sus funciones, en este caso, municipales.

4 de los funcionarios son del departamento de control interno, razón por la cuál los regidores acudieron a la auditoría interna.

El reglamento para asignar los beneficios, señala que la alcaldía debe establecer una comisión conjunta con el departamento de personal, recursos humanos y legal previo a la firma de los contratos.

Según el informe de la Comisión de Hacienda, la alcaldía omitió esa comisión, e incluso la jefa del departamento de Recursos Humanos, Yahaira Carvajal y la jefa a.i. del departamento de Servicios Jurídicos, Julia Latino, reconocieron que no se habría cumplido con lo establecido.

