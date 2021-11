Auditoría externa para evaluar contrataciones viales de la Municipalidad de San Carlos ya inició

La auditoría externa que autorizó el Concejo Municipal para, evaluar todas las contrataciones viales del ayuntamiento sancarleño, inició hace 3 semanas.

Este lunes, durante la sesión ordinaria del Concejo, esta auditoría fue el tema fuerte tras la detención del alcalde Alfredo Córdoba por, supuestos actos de corrupción ligados a la empresa MECO y dentro del caso «Diamante».

En julio anterior y, luego de revelarse el caso «Cochinilla», los regidores solicitaron una auditoría interna para revisar las contrataciones con MECO y Constructora Herrera; ambas empresas relacionadas a ese caso.

Luego, el propio alcalde Córdoba sugirió a los regidores utilizar los 29 millones de colones dispuestos en el presupuesto municipal para una auditoría externa y revisar las contrataciones del ayuntamiento en infraestructura vial.

Dicha auditoría, inició hace 3 semanas y hasta que concluya, conocerán los resultados.

«Justamente hablé con el auditor para ver si podíamos ir conociendo resultados parciales, sin embargo me justifica con argumentos legales que eso no es posible», confirmó Juan Diego González, presidente municipal.

La orden de inicio de este proceso fue el pasado 27 de octubre, 3 meses después de la autorización de los regidores. Tras los hechos de este lunes, varios regidores retomaron el tema con el fin de pedir celeridad en la auditoría para exponer resultados a los ciudadanos.

«A mi esto no me sorprende y la razón del por qué nosotros decidimos que se hiciera una auditoría externa era por esto mismo, para que cuando esto se viniera nosotros ya hubiéramos actuado con premura y si no se daba, igual había de darle una respuesta a la comunidad», manifestó el regidor Luis Fernando Solís.

La administración municipal es la que se encarga de facilitar toda la información que pide el órgano externo que trabaja en la evaluación de todas las contrataciones de los últimos 5 años con ambas empresas.

«Es importante darle seguimiento a este tema, es un proceso que desde julio este concejo aprobó de manera unánime y necesitamos tener resultados pronto, lo que se está investigando ahora habrá que ver los detalles pero, la investigación que se autorizó por este concejo es muy amplia», detalló el regidor José Pablo Rodríguez.

Este lunes, además, la alcaldesa a.i. Karol Salas, indicó en la sesión del concejo que la juez a cargo del caso en el ayuntamiento sancarleño le confirmó que la investigación responde a un caso privado solo contra el alcalde, no involucra a la municipalidad.

El allanamiento de este lunes en el Palacio Municipal respondería a la extracción de información de departamentos específicos que están dentro de las cadenas de contrataciones públicas. Departamentos que no fueron relevados.