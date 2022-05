Atrasos en pagos a proveedores municipales podrían costar hasta ₡50 millones al ayuntamiento

Distintos proveedores municipales denunciaron, semanas atrás, problemas con los pagos correspondientes por parte de la Municipalidad de San Carlos. Se trata de empresas, organizaciones y asociaciones que brindan servicios al ayuntamiento.

La vicealcaldesa Karol Salas, manifestó en su momento que muchos de los pagos y adjudicaciones estaban en estudios técnicos y jurídicos y que no correspondían a retenciones si no a procesos que aún no estaban concluidos.

Este miércoles, el alcalde Alfredo Córdoba indicó que esos atrasos podrían costarle hasta 50 millones de colones al ayuntamiento.

Un grupo de 22 proveedores solicitó ajustes a los montos debido a los atrasos en los pagos y el ayuntamiento ahora, deberá resolver.

«Todos están pidiendo ajustes por que todo sube, la gasolina, los costos de producción, los insumos, todo sube y ellos no están recibiendo los pagos por lo que ahora reclaman ajustes para reponer eso», explicó el alcalde.

Desde este martes, a su ingreso, Córdoba inició gestiones para empezar pagos pendientes como las ligas menores de la ADSC y la Asociación Casa de la Cultura que, desde el año anterior están pendientes del desembolso.

Además indicó que trabaja en proyectos inmediatos para empezar a ejecutar el presupuesto que corresponde a ayudas a centros educativos que, durante este 2022 no reciben aportes.