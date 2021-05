¡Atención! Si aprueba la práctica de manejo deberá sacar cita para que le den la licencia

A partir de este momento las personas que aprueben la prueba práctica de manejo deberán gestionar una cita para la emisión de su licencia.

Antes, la persona cancelaba el entero y se dirigía a una sede para solicitar su licencia, ahora requiere cita previa.

Esto, según según la Dirección General de Educación Vial, tiene como fin de evitar filas y reducir el tiempo de espera de una persona en las sedes de Educación Vial.

Desde la institución explicaron que «cuando una persona llega a una sede sin cita, es incierto el momento en que será atendida y aunque se hace lo posible para que sea rápido, se debe respetar un orden, pues en el lugar pueden estar presentes usuarios con una cita agendada para realizar trámites similares».

Con la cita, el usuario se garantiza una atención más ágil y una permanencia menor en las oficinas, situación con la que también se busca contribuir a evitar contagios de Covid 19.

Es importante aclarar que para este tipo de trámites no hay lista de espera y por el contrario el 25% de los espacios no son utilizados, por lo que se estima que el cambio no va a representar atrasos para los usuarios.

Para obtener la cita, luego de aprobar la prueba práctica, la persona debe cancelar el entero por concepto de licencia por primera vez en alguna entidad financiera, el valor es de ¢4.000, posterior a esto debe ingresar a https://servicios.educacionvial.go.cr/Formularios/SolicitarCitaTramite y obtener su cita. La persona debe tomar en cuenta que, si no hizo el pago del entero, el sistema no le reconocerá y no podrá obtener la cita.

El trámite de licencia por primera vez también puede realizarse en unas 65 sucursales del Banco de Costa, igualmente agendando una cita a través del número 800-BCRCITA (800-2272482) o en el sitio web https://bcrcita.bancobcr.com/citas/ (se debe cancelar un monto adicional por comisión bancaria).