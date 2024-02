¡Atención! Hay cambios en los cupos para citas en los ebáis del Área de Salud Ciudad Quesada

Si es usuario de los ebáis del Área de Salud Ciudad Quesada preste atención por que, algunos cambios en los cupos para citas que se asignan por medio del EDUS.

Estos cambios aplican a partir del 01 de febrero en los ebáis de La Palmera, San Juan, Sucre, Concepción, San Martín, Gamonales, San Antonio, Ciudad Quesada, San Roque, San Pablo, Los Ángeles, Cedral y Dulce Nombre.

El cambio contempla que, las citas de las 8:00 a.m., 9:00 a.m. y 10:00 a.m.; serán asignadas para los programas prioritarios, por lo que, la población puede acudir a su EBAIS de adscripción a solicitar cita previa; y las demás citas estarán disponibles a través de la web.

Thais Ching, directora del área de salud Ciudad Quesada, explicó que “los programas prioritarios corresponden a la atención al niño y la niña recién nacido, atención al niño y la niña en crecimiento y desarrollo, atención a la mujer en estado de embarazo, atención a la mujer post parto o post aborto, atención a personas con padecimientos crónicos: diabéticos, entre otros”

Según comentó la doctora Ching, las citas perdidas o citas canceladas, serán asignadas a las personas usuarias con enfermedades agudas, que requieran atención pronta; para lo cual la persona usuaria debe identificarse con el personal de REDES para actualizar los datos de adscripción, solicitar que se agende en la lista de espera, puede retirarse a su domicilio y en el momento que se detecte una cita perdida y/o cita cancelada, se le comunicará vía telefónica, para que se presente al Ebáis y recibir la atención.

Durante 2023 se registraron 4.793 citas perdidas, (son las citas asignadas y que la persona usuaria no se presenta a recibir la atención), esto representa 399 citas mensuales, para un promedio diario de 18 citas perdidas.

Mientras tanto, para el mismo año se registraron 6.833 citas canceladas, (son las citas que la persona usuaria la adquiere vía web, y luego la cancela). Esto representa 569 consultas mensuales, para un promedio diario de 25 citas canceladas.

La sumatoria de ambas representa un promedio de 43 citas diarias que se pueden ofrecer a las personas usuarias con enfermedades agudas, que requieran atención pronta.