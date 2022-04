¡Atención! Este es el horario de buses en algunas rutas de la Zona Norte

Si usted tiene que salir de casa el próximo Jueves y Viernes Santo, tome en cuenta que el horario de buses será distinto.

Como cada año, hay variaciones en la operatividad de los buses debido a que menos gente utiliza el servicio y además, por los feriados de ley.

La empresas autobuseras anunciaron los horarios con los que trabajarán durante estos dos días feriados en las rutas que operan en la región.

COOPATRAC

Cedral / Dulce Nombre – Salida del Mercado: 6:00 a.m., 7:00 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11:00 a.m., 12:00 m.d., 1:00 p.m., 4:00 p.m., 5:00 p.m., 6:00 p.m., 7:00 p.m.

Cedral / Dulce Nombre – Salida de Dulce Nombre: 5:30 a.m., 6:30 a.m., 7:30 a.m., 8:30 a.m., 9:30 a.m., 10:30 a.m., 11:30 a.m., 12:30 m.d., 1:30 p.m., 2:30 p.m., 3:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 6:30 p.m.

Cañaveral/Plaza Nueva – Salida Mercado: 5:40 a.m., 6:30 a.m., 8:30 a.m., 9:30 a.m. , 10:30 a.m., 11:30 a.m., 12:30 p.m., 2:30 p.m., 3:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 6:30 p.m.

Cañaveral/Plaza Nueva – Salida Plaza Nueva: 6:00 a.m., 7:00 a.m., 8:00 a.m., 9:00 a.m., 10:00 a.m., 11:00 a.m., 12:00 p.m., 1:00 p.m., 2:00 p.m., 3:00 p.m., 4:00 p.m., 5:00 p.m., 6:00 p.m.

Gamonales – Salida Catedral: 6:05 a.m., 9:05 a.m., 12:05 p.m.

Gamonales – Salida Gamonales: 6:35 a.m., 9:35 a.m., 12:35 p.m.

La Isla – Salida Catedral: 7:05 a.m., 10:05 a.m., 1:05 p.m.

La Isla – Salida La Isla: 7:35 a.m., 10:35 a.m., 1:35 p.m.

Campo/Calle del amor – Salida Mercado: 8:00 a.m., 11:00 a.m., 2:00 p.m.

Campo/Calle del amor – Salida Campo – San Luis: 8:30 a.m., 11:30 a.m., 2:30 p.m.

CHILSACA

Ciudad Quesada – Los Chiles (Jueves Santo)

Salidas desde Ciudad Quesada: 5:30 a.m., 7:30 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m., 3:00 p.m., 5:00 p.m. 7:45 p.m.

Salidas desde Lo Chiles: 6:00 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m., 2:30 p.m., 4:00 p.m., 5:15 p.m.

Ciudad Quesada – Santa Rosa (Jueves Santo)

Salida de Ciudad Quesada: 4:50 p.m.

Salida de Santa Rosa: 5:45 p.m.

Ciudad Quesada – Los Chiles (Viernes Santo)

Salidas de Ciudad Quesada: 7:30 a.m., 11:00 a.m., 5:00 p.m.

Salidas desde Los Chiles: 8:00 a.m., 12:00 p.m., 2:30 p.m.

TRANSPORTES PITAL

Ciudad Quesada – Pital (Jueves Santo)

Salidas Ciudad Quesada: 5:30 a.m., 7:30 a.m., 9:30 a.m., 11:00 a.m., 12:40 p.m., 1:40 p.m., 3:00 p.m.,4:00 p.m., 6:00 p.m.

Salidas de Pital: 5:00 a.m., 6:30 a.m., 8:00 a.m., 9:30 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m., 2:30 p.m., 4:00 p.m., 5:00 p.m.

Transportes San José San Carlos

Tome en cuenta que para estos días, el servicio entre San Carlos y San José o viceversa funcionará de acuerdo a la demanda, es decir saldrá un bus cada vez que se llene pero, tenga en cuenta que ambos días, Jueves y Viernes Santo los buses funcionarán en horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Es decir, a las 3 de la tarde sale el último bus.