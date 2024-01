Atención al nuevo horario de recepción de referencias médicas en el hospital San Carlos

El hospital San Carlos dispone de un nuevo horario para la recepción de referencias en las distintas especialidades médicas. Este rige desde finales de diciembre de 2023.

Preste atención al detalle de este horario por especialidades:

Oftalmología: Lunes a viernes a las 11 de la mañana

Odontología: Lunes a viernes al medio día

Psiquiatría:

Lunes de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Martes a jueves de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Viernes, de 9:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Nutrición: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:30 a.m.

Gastroenterología: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Cirugía General: Lunes a viernes 11:00 a.m. (Las reciben desde las 7:00 a.m., se valoran a las 11:00 a.m. y entregan a las 12:00 p.m.)

Otorrinolaringología: Lunes a viernes 9:00 a.m. y 1:00 p.m. (Las reciben desde las 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y entregan a las 10:30 a.m.)

Cirugía Pediátrica: Martes y jueves de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Urología: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Dermatología: Lunes a viernes antes de las 10:45 a.m.

Vascular Periférico: Lunes a viernes a las 10:45 a.m.

Endocrinología: Martes y jueves 9:00 a.m.

Perinatología: Van directamente a la oficina de citas ya que, se validan en las jefaturas y preguntan a los 22 días.

Medicina Interna: Lunes a viernes a las 9:00 a.m. (Se reciben desde las 7:00 a.m.)

Geriatría: Lunes a viernes a las 8:30 a.m.

Clínica de mama: Lunes y viernes 7:00 a.m. a 12:00 p.m. Martes, miércoles y jueves de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Ginecología: Van directamente a la oficina de citas ya que, se validan en las jefaturas y preguntan a los 22 días.

Fisiatría: Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Pediatría: Lunes a viernes a las 12:00 p.m.

Ortopedia: Lunes a viernes las reciben y retiran a los 8 días.

Neurocirugía: Lunes 10:00 a.m. y 1:00 p.m.

Cuidados paliativos y clínica del dolor: Jueves 8:30 a.m.

EISAA: Martes y jueves 3:00 p.m.