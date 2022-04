Asociación Pro Carretera: «Esperamos que esta, la décima administración, sí nos cumpla»

Mediante una carta abierta, la Asociación Pro Carretera Florencia-Naranjo emplazó al presidente electo Rodrigo Chaves e hizo solicitud de una reunión urgente para conocer la prioridad que dará al proyecto de la construcción del tramo La Abundancia-Sifón y la Punta Sur.

Desde 1986 pasaron 9 presidentes, todos se comprometieron con el proyecto pero ninguno cumplió y es por eso que ahora, la representación civil de toda la Zona Norte pide voluntad para que, esta la décima administración, concluya la obra.

«A la espera de voluntad política demandamos compromiso y ejecución para este proyecto que nosotros, vemos como un proyecto país pero que 9 gobiernos atrás no. Y justificamos la importancia de esta obra no solo en un sueño de vecinos de esta tierra norte si no también en la necesidad de desarrollo de la zona más productiva del país», cita la organización.

Desde el 24 de agosto de 2018 el proyecto está paralizado. La administración Alvarado Quesada cesó el contrato con la empresa constructora Sánchez Carvajal y desde entonces no hay avances en la construcción. Tampoco hubo trabajos serios de mantenimiento por lo que la construcción se deteriora al paso del tiempo.

Eso sí, esta administración dejó soluciones a los tres puntos críticos: Puente Laguna, kilómetro 21 y Humedal La Culebra. También quedan recursos por $300 millones para finalizar todo el proyecto por medio de un empréstito con el BID.

«No entendemos cómo seguimos dependiendo de una camino obsoleto e ineficiente para poder conectarnos con el GAM. No entendemos por qué este proyecto no fue importante para tantas administraciones. Nos duele que el presidente Carlos Alvarado Quesada fue un presidente ausente para nosotros. Un representante que en cuatro años de gestión visitó el proyecto dos veces y siempre delegó a terceras personas, este tema», cita la Asociación.

La demanda de la agrupación es que lo antes posible, puedan sumarse al trabajo de transición del proyecto que incluso, prometió el ministro Rodolfo Méndez Mata.

«Lo único que pedimos al nuevo gobierno es respeto, respeto al cronograma de trabajo y que no haya más excusas».

Una vez que el presidente electo designe al nuevo ministro, esperan poder ser parte de este proceso para asegurarse la continuidad del cronograma de trabajo y cumplir con las fechas previstas. Según el calendario la obra, con Punta Sur, está para concluir en 2027.

Si bien, este proyecto data de 1969 cuando Limberth Quesada (QEPD) tuvo la visión, las obras constructivas iniciaron en 1986, en la primera administración Arias Sánchez.