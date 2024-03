Asistente de alcaldía brinda “información errónea” en comunidades, denuncia síndica de Aguas Zarcas

La síndica de Aguas Zarcas, Leticia Campos, denunció este lunes aparentes “informaciones incorrectas” que estarían dando los asistentes de la alcaldesa Karol Salas a vecinos de comunidades en ese distrito.

En sesión del Concejo Municipal, Campos señaló que este lunes recibió un documento de parte de vecinos de Montecristo, quienes pedían que se incluyera el camino 2-10-0804 de su comunidad dentro de la lista para proyectos de asfaltado.

Según el documento del que este medio tiene copia, la asistente de la alcaldía Anabelle Rodríguez, habría mencionado al comité de camino que debían remitir una solicitud a la síndica para que incluyera la ruta 2-10-0804 como proyecto.

“Se le agradece atentamente para lograr incluirlo (el camino) para este año 2024 ya que en la lista adjuntada no aparece nombrado porque la señora Anabelle Rodríguez asistente de la alcaldesa nos dijo que remitiera este documento a usted para que tratara de incluirla como proyecto”, dice el documento.

Sin embargo, Campos probó con evidencia en mano que, desde octubre de 2023 solicitaron a la Junta Vial Cantonal del ayuntamiento, incluir a ese y otros caminos del distrito, dentro la lista prioritaria de asfaltado para este 2024.

En dicha solicitud con fecha del 09 de octubre de 2023 y del que este medio también tiene copia, se menciona el camino 2-10-0804 con una longitud de 550 metros que conllevaría trabajos de evacuación pluvial y de asfaltado.

“Yo no sé si es ganas de echarle basura encima a uno o que, gracias a Dios me voy a ir con la frente muy en alto porque nunca le he fallado a mi comunidad, pero no me gusta que le den información equivocada porque no sé si es que no conocen o les da pereza ir a revisar o por hacerle daño a uno”, sentenció Campos.

La síndica agregó que, esta no es la primera vez que recibe reclamos de vecinos que reciben información errónea por parte de los asistentes de la alcaldía.

Por su parte, la alcaldesa Karol Salas manifestó que “hará las consultas respectivas para conocer la documentación a la que se refiere Campos”.