Artista sancarleño gana tercer lugar en competencia internacional

Greivin Salas, el artista sancarleño que conocimos en octubre anterior por su participación en el concurso ClimaTech Run 2022 a nivel internacional, dejó por lo alto al cantón y a Costa Rica.

El talento de este vecino de Ciudad Quesada lo hizo alcanzar el tercer lugar de la competencia ante participantes de países como Estados Unidos, Chile, Colombia, Nigeria, India, Camerún, Egipto, Francia, Israel, Uganda, Pakistán, entre otros.

El trabajo de Greivin atravesó varios desafíos durante el evento, como someterse a un escrutinio de curadores internacionales, que revisaron, valoraron e hicieron una primera selección de 33 obras, luego, un segundo escrutinio mediante votación pública global, en la que el público eligió los tres primeros lugares.

“Me siento muy conmovido pero, sobre todo muy agradecido con todas las personas que me dieron su apoyo; mis amigos, mi familia, personas a quienes nunca he visto su rostro y les gustó mi propuesta, pero en especial quiero agradecer al pueblo sancarleño que no dudó en responder al llamado de la prensa local y permitirme acceder a este reconocimiento mundial. Fuimos David contra Goliat”, señaló el artista.

«The Living Colors» es el trabajo de 18 piezas que Greivin presentó en el concurso, muestra el compromiso con la protección del medio ambiente, un trabajo que a través de colores vivos muestra la historia de como era el paisaje sancarleño en su niñez y como este se transformó con el tiempo.

Puede conocer más del trabajo de Greivin en el siguiente video: