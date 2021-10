¡Arranca la carrera! TSE convoca a Elecciones Nacionales 2022

La mañana de este miércoles el Tribunal Supremo de Elecciones convocó, de forma oficial, a elecciones nacionales en 2022.

El llamado a las urnas del órgano electoral llega a más de 3 millones y medio de costarricenses que, el 6 de febrero próximo, elegirán presidente, y diputados.

El acto solemne de convocatoria únicamente contó con la presencialidad de los Magistrados electorales y las Presidencias de los Supremos Poderes de la República.

“Costarricenses, hay quienes los quieren ver convertidos en una masa hastiada y apática. Hay quienes quieren que crean que dándole la espalda al proceso electoral están siendo muy críticos y que con ello castigan a los políticos. ¡Es una mentira! Quieren hacerles creer eso para que se queden en sus casas, para que no les estorben, para que los dejen hacer y deshacer a su gusto con lo que es de todos. Vote o no vote usted, habrá nuevo gobierno en mayo próximo. Lo único que está por verse, es si usted influirá en cómo será ese gobierno. Solo con su voto usted puede marcar una diferencia. La indiferencia no hace la diferencia. La indiferencia no cambia nada”, enfatizó en su discurso el Magistrado Luis Antonio Sobrado, también presidente del TSE.

Sobrado también recordó a los ciudadanos que más allá de las diferencias, «deben estar unidos en el anhelo por un mañana mejor, para abrir nuevas oportunidades y, que poner esa llave en las manos de los ciudadanos es el trabajo que este organismo electoral tiene por delante».

Tal y como lo señala el mandato constitucional desde este miércoles el mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito se traslada al TSE.

Esto significa que, este organismo, tiene la potestad de ejercer el mando de dichas fuerzas policiales y tomar las medidas necesarias para que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de garantía y libertad absolutas, en procura de proteger la estabilidad democrática.

La ceremonia de traspaso estuvo a cargo del Magistrado Sobrado y el señor Carlos Alvarado, Presidente de la República, quien representó a los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Seguridad Pública y directores de policía.

Para febrero próximo, habrá 60 puestos de elección popular que corresponden a la Presidencia, dos Vicepresidencias y 57 diiputaciones.

En caso de empate en la votación Presidencial -sea en la primera o, de ser necesaria la segunda ronda electoral- se tendrá por elegida la candidatura de mayor edad, de entre las nóminas que hubieren obtenido igual número de votos. Esta disposición también aplicará para las Diputaciones.

Al 31 de agosto pasado, el padrón electoral lo conformaban 3.536.462 electores: 1.778.188 mujeres y 1.758.274 hombres.

A la fecha, la lista de candidatos a la presidencia es la siguiente: