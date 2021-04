Aresep: «Cobros ajenos a tarifas no pueden incluirse en facturas eléctricas»

La norma técnica regulatoria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para empresas eléctricas; establece que, cualquier cobro que no corresponda al servicio público, debe ser independiente.

Es decir, cobros que sean ajenos a las actividades de comercialización y distribución no se deben incluir en la factura.

El tema, sale a colación luego de que, el pasado 27 de marzo, la asamblea de delegados de Coopelesca aprobó un recargo de 2 mil colones en el recibo eléctrico de cada asociado para, sostener un plan de salud al que denominan, Plan Calidad de Vida.

Dicho acuerdo, generó una ola de críticas entre asociados que se oponen al pago del monto dispuesto por la cooperativa como recargo al recibo.

Según la normativa, en su artículo 40, este y los otros recargos que ya aplica la cooperativa como, los ₡800 de capital social (₡600 infocomunicaciones – ₡200 para compra de terrenos en el Parque Nacional Juan Castro Blanco), deben estar fuera de la factura al cobro por la prestación del servicio eléctrico y alumbrado público.

«Ellos tendrían que hacer el cobro a sus asociados, independiente del recibo, tiene que estar totalmente independiente del servicio público es decir, a alguien que no quiera pagar esos montos, no le pueden cortar el servicio. Por esto, lo que ha dicho la ARESEP es que estos cobros ajenos, tienen que estar independientes», explicó a SCD Gabriela Prado, directora de Atención al Usuario de la entidad.

La ARESEP establece esto en la norma justo para que evitar la obligatoriedad de esos pagos ajenos.

«Esos son pagos voluntarios o establecidos por otra línea, no tienen nada que ver con la prestación del servicio público y no pueden ir en la factura», acotó la funcionaria.

Factura conjunta según Ley Cooperativa

Coopelesca incluye los cobros de capital social, dentro de la factura.

Coopelesca, incluye en las facturas a cobro, los rubros correspondientes a aporte de capital. Estos son los aportes solidarios de sus asociados para proyectos específicos.

Es decir, ₡62.4 millones de colones mensuales para el proyecto de infocomunicaciones y ₡20.8 millones por mes, para compra de terrenos dentro del Parque Nacional del Agua, Juan Castro Blanco.

Según la propuesta, acá se incluirían los ₡208 millones mensuales para la sostenibilidad del plan Calidad de Vida.

Según la norma, estos pagos deben hacerse de forma independiente. Es decir, la cooperativa debería emitir facturas distintas para cada cobro o bien, una distinta por el recargo de los ₡ 3.366 incluidos en este monto, los ₡2 mil del nuevo plan y los ₡566 del fondo de mutualidad que también, están incluidos en la factura eléctrica.

Pero, basados en la Ley Cooperativa que es muy distinta a la norma de ARESEP es que incluyen dichos cobros de forma conjunta.

«Hay dos leyes que aplican y lo que no vale es que yo le corte a usted el servicio eléctrico por que no pagó un componente que no tiene que ver con el servicio. El asociado es el que autoriza y acepta esos recargos, por efecto al asociarse a Coopelesca, automáticamente está asumiendo toda la responsabilidad de ser afiliado», explicó Carlos Murillo, gerente de Servicio al Asociado de Coopelesca.

Incluso, explican que quienes no quieran pagar los recargos deben desasociarse a la cooperativa, pero esto significa la pérdida de beneficios como el cable, Internet, almacén, fondo de mutualidad y otros.

«El artículo 37 de la Ley Cooperativa, establece que todos los acuerdos son de carácter vinculante y obligatorios, entonces si Coopelesca toma la decisión de que hay un aporte de capital qué pagar y usted no los quiere pagar, pues usted lo que tiene que hacer es renunciar a Coopelesca y convertirse en un usuario del servicio», añadió Murillo.

«Artículo 37.- La asamblea general o la de delegados, según el caso, será la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a la cooperativa y a todos sus asociados, presentes y ausentes, siempre que estuvieren de conformidad con esta ley, los estatutos y los reglamentos de la cooperativa», cita la Ley.

La electricidad, es el único servicio al que podría acceder un usuario sin ser asociado a la cooperativa.

«Mientras yo no le corte el servicio eléctrico, no sucede nada con este tema de ARESEP», acotó el funcionario.

¿Yo puedo ir a pagar el recibo y decir que es este mes no pago los 800 colones de capital social, puedo omitir ese pago?

«Usted puede hacerlo pero lo que pasa es que al no cumplir los deberes como asociado, la cooperativa podría tomar la decisión desde el punto de vista estatutario, por incumplimiento de deberes, de quitarle los beneficios de Coopelesca y podría llegar a ser expulsado aunque nosotros no practicamos eso», explicó Murillo.

Agregó que, todos los detalles del plan aprobado por la asamblea, que no es obligatorio, serán revelados a los medios de comunicación y asociados, durante una conferencia de prensa este martes 6 de abril.

Reacciones civiles

Durante la semana hubo diversas reacciones civiles ante este nuevo cobro. Dichas reacciones van desde manifestaciones frente a las instalaciones de Coopelesca hasta escritos al Comité de Vigilancia de la cooperativa en defensa jurídica de los asociados ante un presunto cobro ilegal.

Incluso, hay una solicitud de medida cautelar para frenar el cobro, que iniciaría este abril, hasta tanto no concluya una investigación solicitada de forma civil, por ese presunto cobro ilegal.

Además, las 4 fracciones del Concejo Municipal, emitieron un manifiesto común en el que piden a la cooperativa que dicho cobro, sea voluntario y no impuesto por obligatoriedad dentro del recibo eléctrico.

«Somos consientes de los principios cooperativos y de lo bien que han hecho por el cantón esos principios pero, consideramos que en este momento dicho plan, al ser obligatorio, lejos de ser solidario puede significar una carga más para tantas familias en condición de pobreza que hay en la región», citan 4 los jefes de fracción del Concejo Municipal, en el escrito común.

Pese a que los detalles del plan serán dados a conocer hasta este martes, la semana anterior SCD conversó con el vocero de la cooperativa quien adelantó que se trata de una propuesta solidaria en beneficio de los asociados.

«El plan tienen descuentos en atenciones médicas, en especialidades, tiene traslados de ambulancia, consultas gratuitas entre otras cosas para un sector de la población que más, bien en tiempos de pandemia dejó de pagar el seguro», dijo Álvaro Chaverri, director de relaciones corporativas de Coopelesca.

La aprobación fue tan reñida que, quedó en firme con el 51% de los votos de los delegados presentes en la asamblea general. En números, el plan se aprobó con 128 votos a favor y 122 en contra.