“Araya Vlogs”: el sancarleño viajero llegó a medio millón de suscriptores en YouTube

El youtuber sancarleño Cristopher Araya, mejor conocido por su canal “Araya Vlogs” vive uno de los mejores momentos desde que inició hace 5 años con esta aventura que hoy lo lleva a recorrer diferentes rincones no solo de Costa Rica, también del planeta.

Este joven de 23 años de edad y oriundo de Muelle de San Carlos alcanzó la semana anterior, 500 mil suscriptores en su cuenta de YouTube, con seguidores de diferentes países que le siguen conocer cada sitio que recorre, así como las culturas y tradiciones de los habitantes de esos sitios.

Sumado a sus 1,2 millones de seguidores en Facebook, Cristopher se convirtió en uno de los pocos o el único creador de contenido en el país que documenta y relata sus viajes fuera de nuestras fronteras.

El sancarleño conversó con San Carlos Digital y esto es parte de lo que nos contó.

¿Qué destaca de estos 5 años de haber iniciado con la aventura de los videos?



“Que las personas que a uno lo rodean son vitales para cualquier cosa que uno quiera lograr en la vida, así como lo pueden tirar para atrás pueden impulsarlo a alcanzar sus sueños. También que para lograr metas se requiere de mucho tiempo, enfoque, compromiso y sacrificio, hay que dejar de lado cosas que a uno le gustan para alcanzar objetivos, así como nunca dejar de aprender”.



¿Cuánto le marcó el conocer culturas muy distintas a la nuestra?



“Definitivamente visitar estos lugares me cambió muchísimo la forma de pensar y ver las cosas, algo tan simple como ir al supermercado por ejemplo, y a uno a veces le da pereza, luego ver que personas caminan kilómetros para conseguir agua o para ir a estudiar, que van con hambre, con necesidades y me termino de dar cuenta de lo bien que vivo y empiezo a ser más agradecido y a quejarme menos”.

¿Hasta la fecha, cuál fue el sitio más difícil para grabar y documentar?

“Se me vienen a la mente varios, uno sería la ciudad más alta del mundo, a más de 5100 metros sobre el nivel del mar en Perú, se llama La Rinconada, super difícil primero por la altura, es exageradamente cansado caminar y hablar, el frío es muy intenso y el ambiente es un poco hostil porque es una zona minera, la gente es muy seria, lo ven a uno un poco extraño y hay que tener mucho cuidado.

También mostrar la otra cara de Dubái, la gente sin dinero que viven en unos campos de trabajo. Ahí fui sin ningún tipo de contacto, simplemente confiando en personas que me encontraba en el camino hasta entrar a las casas de ellos.

Y el otro fue en Palestina, justamente donde está el conflicto con Israel, cuando fui empezaron protestas y la policía lanzó gases lacrimógenos que yo respiré y por un momento estuve un poco asustado porque hasta el transporte suspendieron”.

Araya también mencionó el tenso momento que vivió cuando viajó a Egipto y casi lo linchan: CASI ME LINCHAN en un BARRIO ÁRABE por “GRABAR MUJERES”

¿Y cuál fue el lugar donde más disfrutó?

“Que pregunta más complicada, pero se me viene a la mente la India, tal vez porque todo es impactante, es una relación rara que tengo con India porque cuanto estuve ahí fue complicado pero ahora que ya pasó lo veo y me dan ganas de volver por lo interesante que es ese país”.

¿Algún sitio en especial que siempre haya soñado visitar y aún no lo haya hecho?

“Vieras que no tengo lugares que haya querido visitar, pero si hay sitios que vengo viendo desde hace bastante tiempo, como algunas islas que son poco conocidas e incluso tribus que han tenido poco contacto con el ser humano, ah y la Antártida me encantaría visitarla en algún momento si se puede”.

¿En Costa Rica qué lugares le faltan?

“Me faltan bastantes, pero cada vez que puedo voy conociendo más, recientemente hice una gira por Barra del Colorado, una zona que no conocía y es demasiado hermosa. Me queda pendiente la parte de Monteverde, subir el cerro Chirripó y me gustaría conocer mejor la capital, increíblemente la conozco muy poco, pero me queda mucho por conocer acá”.

¿Qué proyecta para el futuro de Araya Vlogs?

“Quiero seguir haciendo esto cada vez mejor, con mejor calidad, mejor edición, mejor narrativa, quiero seguir explorando el mundo, culturas e incluso tribus que hayan tenido poco contacto con la humanidad”.

Este orgullo de San Carlos, traspasa las fronteras del país, ya recorrió Centroamérica y visitó Dubái, Singapur, Tailandia, India, Perú, Colombia, Israel, Tanzania, Palestina, y más. Eso sí, sin dejar de lado los rinconcitos de Costa Rica.

Según contó a este medio, la semana anterior realizó un tour por La Carpio, en San José, con la intención de mostrar la cara positiva de esta zona del país. El video estará disponible en su canal esta semana.

Cada viaje que realiza Cris es financiado gracias a la monetización de sus videos en YouTube, Facebook e Instagram, además de sus patrocinadores.

Si quiere conocer más sobre los sitios que recorre ‘Araya Vlogs’ este es su canal en YouTube: https://www.youtube.com/@ArayaVlogs