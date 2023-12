“Araya Vlogs”: El sancarleño que convirtió un pasatiempo en su estilo de vida

Una cámara de celular y las ganas de crear algo diferente bastaron para que, Cristhoper Araya iniciara con un pasatiempo que hoy, es un estilo de vida y un trabajo para él.

Cinco años después y múltiples sitios recorridos tanto en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras, hacen que este vecino de muelle de San Carlos se convirtiera un referente de la Internet.

Por ello, es Sancarleño Noticia 2023 pues, este año logró consolidarse como uno de los ‘influencers’ costarricenses más destacados y seguidos.

“Araya Vlogs” como es popularmente conocido, alcanzó a mitad de año el medio millón de suscriptores en Youtube y 1,7 millones en Facebook.

“Este 2023 fue un año espectacular, en el que he estado en contacto con muchas culturas diferentes como la árabe, el conflicto de Israel, la cultura japonesa y lo más impactante de este año fue la gira por el Amazonas, conviviendo con tribus que hasta hace unos años no tenían contacto con la civilización”, dijo a SCD.



El trabajo de Cristhoper, puede ser el trabajo soñado de muchos, solo este año viajó a destinos como Ecuador, Bolivia, Haití, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Japón, India y otros.



En cada uno de sus viajes, mostró, detrás de un lente, detalles inimaginables de las distintas culturas y compartió sus extrovertidas experiencias. Es así como atrae millones de visitas y reacciones a todas sus plataformas.

Pero eso no implica que ese trabajo, sea sencillo pues él mismo produce y edita sus contenidos.

Además, se encarga de subirlos a sus distintas plataformas como Facebook, que meses atrás le jugó una mala pasada al impedirle seguir monetizando con las visualizaciones de los videos. Esto tras publicar la imagen de un tanque de guerra que captó en Venezuela y que la plataforma lo catalogó como una incitación a la violencia.

“Es triste ver como un algoritmo decide que ya su trabajo no vale y ya no se puede monetizar sin una revisión humana y ver que la plataforma no le da importancia a los generadores de contenido”, indicó.

Pese a la circunstancia, no bajó los brazos y se mantuvo firme en su trabajo. Para su fortuna, meses después Facebook eliminó la sanción y volvió a permitir que monetizara su contenido, eso sí, no de la misma manera como lo fue al principio.

“La página sigue con infracciones, lo que provoca que sí monetice pero mucho menos que antes pero, el canal principal sigue siendo Youtube y no he tenido problemas hasta el momento y va sosteniendo todo”, señaló.

Para 2024 “Araya Vlogs” promete seguir manteniendo e incluso mejorando la calidad de sus contenidos, tanto desde la parte técnica como la de visitas a lugares poco conocidos por muchos.

Si quiere conocer más sobre los sitios que recorre este sancarleño de cepa, este es su canal en YouTube: https://www.youtube.com/@ArayaVlogs