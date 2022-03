¡Aquí es! Nuevo canal de televisión transmite eventos locales

Si es de los que gusta de asistir a eventos pero, a veces prefiere quedarse en casa, ahora tiene una muy buena opción: ¡Aquí es!.

Se trata de un nuevo canal de televisión que, desde este 15 de marzo es parte de la oferta de TV Cable de Coopelesca.

Es un producto de TVN Canal 14 y que, encuentra en la frecuencia 3 del servicio de cable de la cooperativa.

“Aquí es” presenta una oferta variada de eventos para el disfrute de toda la familia, sin ningún costo adicional para nuestros asociados. Estos contenidos son parte de la estrategia de creación original y multicanal de TVN, y le dan un valor agregado al servicio de TV Cable de Coopelesca, porque visibiliza las actividades, el talento y las “caras” de nuestra región, llevando hasta los hogares de nuestros asociados, eventos donde ellos, sus amigos o sus familiares, son los protagonistas.”, indicó Isel González Rojas, Líder del Departamento de Mercadeo Cooperativo y Ventas de Coopelesca R.L.

El canal se estrenará nada más y nada menos que con actividades de lujo de la Expo San Carlos 2022 a partir del 17 de marzo, cuando arranquen los festejos.

Pero además, transmitirá en vivo actividades deportivas, culturales y educativas que se realicen en las distintas comunidades de la región Norte del país.

Y si se perdió algún evento o si más bien quiere revivirlo pues no hay problema por que presentará retransmisiones, resúmenes de eventos e incluso programas pregrabados.

“Aquí es” ofrecerá de manera exclusiva, competencias de disciplinas como fútbol, voleibol, balón mano, atletismo, patinaje, natación, triatlón, ciclismo y gimnasia.

Transmitirá conciertos, topes, corridas de toros, rodeos, concursos de belleza, shows artísticos y eventos comunales. Además, dará cobertura a ferias y festivales, entre otras actividades educativas.

Coopelesca R.L. ofrece este nuevo canal sin ningún costo adicional para sus asociados del servicio de TV Cable, en sus cuatro paquetes: TV Digital básico, TV Digital Plus, Net Plus IPTV Básico, y Net Plus IPTV Plus.