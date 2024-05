¡Aplauso de pie! Un sancarleño es Campeón Latinoamericano de Kartismo

Federico Rojas Hidalgo tiene solo 14 años pero una pasión ya lo llevó a convertirse en un campeón latinoamericano.

Recién, “Fede” como le llaman de cariño sus seres queridos, se coronó campeón de Latinoamérica en Kartismo, en su categoría Tillotson Jr, durante el torneo latinoamericano Vortex Costa Rica, 2024 y que reunió a 19 países.

Desde niño, recuerda su madre Susan Hidalgo, despertó una motivación por los carros y la velocidad y, a pesar de que otros gustos pasaron, este se mantiene hasta la fecha.

Para complacer sus gustos, cada vez que sus papás viajaban a San José tenían que llevarlo a los “Go Karts” a que “quemara fiebre”. Cuando, decidieron mudarse a residir en la capital para apoyarlo, fue que empezó a vivir su sueño.

Primero aplicó a un programa de becas con la Federación Internacional de Automovilismo y al ganar, hace 8 meses, inició las competiciones.

El año pasado participó en el Campeonato de Invierno, en la categoría de becas y se coronó subcampeón nacional.

Para este año, ya la beca no lo cubría por lo que los esfuerzos económicos de sus padres salieron a relucir para que pudiera participar en el Campeonato Nacional de Verano en categoría Tillotson Jr y ya lleva tres de las cinco fechas del torneo.

El fin de semana anterior, Federico participó en este torneo internacional, donde brilló como los grandes.

“Estoy muy contento con el avance y los logros obtenidos desde que empecé a correr en campeonatos nacionales hace 8 meses. Quedar subcampeón en mi primer campeonato y ganar un campeonato Latinoamericano en tan poco tiempo me llena de emoción para seguir adelante desarrollando mi pasión desde pequeño”, contó.

Federico ganó su trofeo el fin de semana anterior. Cortesía.

Sin duda, nada de esto sería posible sin el apoyo de una familia que ha sido persistente en mantener viva la ilusión de este joven que se perfila, como de los mejores pilotos del país.

“Estoy muy agradecido por las oportunidades que he tenido y por las personas que me apoyan, mi familia, mi equipo FMV, mi coach Bernal Valverde y mis compañeros y amigos pilotos que me motivan a seguir creciendo”, dijo.

Ahora, él busca apoyo de patrocinadores para seguir en las competencias nacionales pues se trata de un deporte caro y, necesita de más ayuda.

“Estamos muy optimistas en él por que, corrió con chicos que tienen dos o tres años de estar corriendo y él apenas tiene 8 meses de estar en el deporte y lograr un campeonato latinoamericano es muy importante y la ganó muy limpio”, añadió su mamá.

El sueño de Fede es llegar a la Fórmula 1, convertirse en un piloto internacional siempre con la bandera de Costa Rica en sus manos. Para ello, sus padres están detrás empujándolo y dándole la mano para llegar a esa meta.