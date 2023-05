Antonio: El zapatero que la pulsea en una acera en Ciudad Quesada

A la sombra del sol o bajo el techo por la lluvia, no importan las condiciones. Ahí, en un puesto improvisado sobre una acera en la Calle del Amor de Ciudad Quesada está Antonio Romero.

Una mesa, agujas que él mismo hace de varillas de los aros de bicicletas, hilos y mucha paciencia le bastan a este joven de 29 años quien vio, en un oficio tan antiguo la posibilidad de ganarse el dinero para sobrevivir.

Llegó de Nicaragua hace un par de años y probó suerte con la venta de piñas en un camión pero, no le fue tan bien como esperaba. En eso recordó que sabía “remendar” zapatos y se puso manos a la obra desde hace casi un año con su propio negocio.

“De tanto que anduve buscando trabajo se me vino la idea, yo tenía hilos y las agujas las hago y empecé a trabajar por que la zapatería la aprendí yo desde los 10 años. Mi mamá me mandaba a la calle a pedir reales entonces me iba al mercado en Nicaragua a ver a un señor cómo reparaba y aprendí viendo”, contó Antonio.

El oficio le gustó tanto que luego una amiga le ayudó a aprender más y un señor de Chontales, su pueblo, le ayudó a aprender a remontar y reparar suelas.

“Aquí voy gracias a Dios, no puedo decir que me ha ido mal por que pago mi alquiler, compro mi comida, voy comprando mis cositas, ya tengo un motor y ahora estoy ahorrado para una máquina para costurar”, relató.

Antonio repara todo tipo de zapatos y tenis además de bolsos y hasta tacos de fútbol

Por falta de equipos todo lo hace a mano pero, eso le garantiza más cuidado y detalles más elaborados en sus reparaciones.

“La Agujita” es el nombre de su pequeño emprendimiento pero que sin duda puede a usted, sacarlo de un apuro.

Él está 100 metros al sur del Supermercado Global, sobre la Calle del Amor en Ciudad Quesada, sobre la acera. Es fácil identificarlo.

Igual usted puede coordinar sus reparaciones por medio del WhatsApp que tiene en los números 6095-4417 y 6135-6776.