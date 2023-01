Año inicia con nuevo encontronazo entre regidores del PLN y alcaldesa Salas

Regidores, síndicos y la alcaldesa de San Carlos volvieron, una vez más, a tener un encontronazo durante la sesión ordinaria de este lunes.

Esta vez, fueron los representantes de la fracción del partido Liberación Nacional quienes se enfrascaron en una discusión con Karol Salas, tras la denuncia de esta última por aparentes malos tratos, en una sesión de trabajo en la Junta Vial Cantonal durante 2022.

Salas inició una exposición sobre inversiones de infraestructura en los distritos y denunció que el año anterior, recibió gritos de parte del presidente municipal Juan Diego González y los síndicos de Ciudad Quesada, Hilda Sandoval y Víctor Hugo Gamboa.

«Lo voy a explicar porque es importante que lo conozcan los demás regidores, síndicos y ciudadanía. En aquel momento de esa sesión, estando presente el jefe de Control Interno, don Jimmy Segura, así que es testigo de la situación y estando presente don Pablo Jiménez quien es el jefe de la Unidad Técnica, sucede que el regidor Juan Diego González, la síndica Hilda Sandoval y el síndico que representa Asociaciones de Desarrollo, don Víctor Gamboa, levantaron la voz, me gritaron en la mesa de trabajo y dijeron que no podía proceder con la atención de esos caminos si no contaba con la aprobación de ellos», dijo durante su intervención.

La alcaldesa agregó que fue «incómodo» el que amenazaran con no aprobar la intervención de algunos caminos que la unidad técnica y la alcaldía habían acordado.

También indicó que, «con gusto» recibe observaciones siempre y cuando vengan con respeto.

«Ya se han dado reuniones, sesiones, donde lamentablemente gritan, exigen, mienten o amenazan», mencionó.

Rechazo a acusaciones

El presidente municipal, Juan Diego González, rechazó las acusaciones e indicó que lo dicho por Salas es falso.

«Doña Karol yo a veces creo que nada de lo que usted pueda hacer me va a sorprender, pero estaba equivocado. Porque decir gritos, amenazas y abusos en la Junta Vial y sobre todo señalando a personas como doña Hilda Sandoval, quien es un dama, una señora de una honorabilidad probada en este cantón por muchos años, es algo absolutamente falso y prueba de eso que usted dice que se dio, es que constaría en actas de la Junta Vial Cantonal», manifestó.

González agregó que consultarán con sus abogados si lo expresado por la alcaldesa configura en algún delito contra el honor para acudir a instancias judiciales.

Por su parte, la síndica de Quesada, Hilda Sandoval señaló que el pueblo de San Carlos conoce quien ella desde sus tiempos como Concejal de distrito y que la intervención de caminos es de beneficio para el cantón, no para ella.

«Los síndicos, regidores y el cantón de San Carlos conocen quien es Hilda Sandoval, luchadora por este pueblo que me acogió hace 48 años. Doña Karol dice que levanté la voz y bueno, no sé, pero en 12 años de estar en la Junta Vial y saber que se van a hacer caminos es un orgullo para el cantón, no es algo para Hilda Sandoval, es para todos los sancarleños», dijo.

El regidor Luis Fernando Porras reclamó a la alcaldesa de presentar «excusas» cada vez que se le consulta por proyectos y que adujo tenían mucho tiempo de atraso por haberlos sometido a la comisión de nulidades.

«Cada día me sorprende más usted (a Salas), cada día me sorprendo más cuando usted llega aquí a poner pretextos para no afrontar la realidad, todo el año he escuchado a la compañera Vanessa preguntándole cómo van los proyectos, que ha encontrado y usted nos contesta que es por cuestiones de transparencia y legalidad y eso es lo que siempre nos cuenta. Hoy escucho una nueva, resulta que ahora una de las culpables es doña Hilda Sandoval por gritarle, Juan Diego por gritarle y por los pleitos que se dan en la Junta Vial. Me asusta a veces las cosas que usted viene a decir aquí señora, y usted a veces se reciente porque le decimos cosas que son verdad, mi mamá decía que la verdad no peca pero incomoda y a veces nos dicen que faltamos a la verdad pero yo quisiera investigar realmente quien falta a la verdad», señaló Porras.

En la ronda de repuestas, Salas volvió a defenderse y señaló que los gritos son algo común que se arrastra desde la «anterior administración» y que existe en el ayuntamiento desde hace muchos años.

«Aquí mismo en la sesión don Omer Salas (Síndico de Pocosol) se ha levantado y ha gritado y ustedes son testigos. Aquí en la municipalidad ha existido una cultura del grito por muchísimos años, horrible, asqueroso, así han vivido los departamentos insultados, hostigados porque así era la administración anterior. Aquí mismo en una sesión en agosto o setiembre de 2020 recuerdo al señor exalcalde gritándole a un regidor delante de todos ustedes y así se acostumbraba por parte de ese señor, gritarle a funcionarios», sentenció.

Salas también denunció que recibió amenazas del presidente Municipal Juan Diego González. Según dijo, en una reunión el pasado 30 de noviembre 2021, el regidor le dijo «que el Concejo no aprobaría nada si no volvía a izar la bandera sanitaria».