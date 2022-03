Angustia, enojo y preocupación en Boca Tapada por retrasos en ruta 250

Vecinos y líderes comunales de Boca Tapada de Pital en San Carlos tienen una mezcla de sentimientos por el incumplimiento, una vez más, por parte de autoridades nacionales de Conavi que no inician con el sello asfáltico en la ruta 250 como prometieron.

Lo último que supieron los vecinos fue que ya la obra estaba adjudicada pero denuncia que a esta fecha no saben que empresa ganó la licitación y cuándo iniciarían los trabajos.

La comunidad desconoce cuál es el nuevo atraso que impide arrancar con la obra por la que esperan desde hace 50 años.

Este miércoles y tras conocer que las obras iniciaron en Coopevega, varios vecinos se reunieron para tomar decisiones y empezar a trabajar en la logística para ejercer presiones sociales en el Conavi.

«Estamos aún esperando, queremos saber cuáles son las apelaciones, qué es lo que ha sucedido y sí por la víspera se saca el día, no hemos logrado nada por que no vemos ningún avance y Boca Tapada no se va a quedar esperando más», comentó Damaris Chacón, vecina de la comunidad.

Las medidas de presión inician el próximo mes según advirtieron por que indican que no se quedarán cruzados de brazos hasta que les resuelvan con una fecha específica.

«Están preocupados, molestos, angustiados por que siempre hay una excusa, siempre pasa lo mismo y ellos se cansan por que es esperar, esperar y esperar. Ya son muchos años, mucha incertidumbre, el proceso está en una fase administrativa ya más fácil y no avanza», acotó Evaristo Arce, regidor de Pital.

La obra consiste en la colocación de sello asfáltico en 20 kilómetros de ruta que van desde el Saíno hasta Boca Tapada y para ello, hay un presupuesto de 500 millones de colones. Incluso en el contrato, que ya está listo, está incluido un trabajo de mantenimiento para el tramo Boca Tapada-Boca San Carlos y así, mejorar las condiciones actuales.