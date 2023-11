Ana Laura venció sus temores y es digna finalista de Nace una Estrella

Este domingo y hasta desafiando sus propios temores, la sancarleña Ana Laura Madrigal se convirtió en una de las finalistas del programa televisivo Nace una Estrella.

“Anita” como la conocen sus familiares, llegó a la gala 12 de la producción y fue solo una vez al reto de eliminación.

Ahora, ella se prepara con todo para la gran final este próximo domingo y necesita de la ayuda de todos los sancarleños con sus votos.

Para votar por ella, puede hacerlo por medio de https://votos.teletica.com/. Usted puede votar hasta 7 veces por día. También puede apoyarles por medio del WhatsApp 6070-0777 con 7 mensajes #AnaNUE

La historia detrás de Nace una Estrella

Todo empezó en la escuela, cuando casi que a la fuerza, participó en Festival Estudiantil de las Artes con el empujón de uno de sus profesores.

Pero, desde siempre ella supo que la música era y sería parte de su vida por siempre. Pensó que estar en la banda del Colegio María Inmaculada en Ciudad Quesada sería suficiente pero, no.

Cursaba tercer grado cuando el profesor Bryan Villalobos, artista sancarleño, la inscribió en el festival sin ella darse cuenta. Ahí fue cuando empezó la carrera como cantante de Ana Laura Madrigal Cruz.

“Recuerdo que él me dijo que ya me había inscrito y que yo tenía que decidir si pegaba color o ensayaba todos los lunes y yo supe que no me quedaba de otra y empecé a ensayar y me encantó. El cole no era fácil para mi pero, las clases de música, los ensayos y el festival se convirtieron en mi refugio”, contó la joven de 21 años.

A partir de ese primer festival, ella participó todos los años y fue cuando el reto se hizo más grande para ella pues, la timidez, el pánico escénico y la ansiedad social empezaban a quedar atrás.

“La música era algo que hacía para mí pero lo que más me ha costado siempre es presentarme frente a la gente. Recuerdo que temblaba y parecía un bastón ahí estática pero sabía que tenía que aprender a llevar esos retos para seguir presentándome”, recordó.

Ya en el colegio encontró gente muy talentosa con su misma pasión y ahí se incorporó a bandas de garaje, grupos experimentales y demás, donde el desafío era crecer y crecer más como cantante.

Al salir del colegio pudo iniciar con presentaciones en distintos espacios, restaurantes, clubs y eventos privados y ahí mostró aún más sus dotes artísticos.

Esta estudiante de enfermería, netamente sancarleña es una de las 17 participantes que iniciaron en el programa en el que ahora, solo quedan 4 participantes.

Fue el cantante sancarleño, Kike Ramírez, quien fue finalista de la última edición de este programa el que la impulsó a las audiciones. Aunque lo menos que tenía era fe en sí misma, puso a prueba todos sus temores al punto de estar cerca de un sueño que no imaginó.