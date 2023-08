Ana Laura Madrigal: La niña tímida, con buena voz que hoy cumple un sueño

Todo empezó en la escuela, cuando casi que a la fuerza, participó en Festival Estudiantil de las Artes con el empujón de uno de sus profesores.

Pero, desde siempre ella supo que la música era y sería parte de su vida por siempre. Pensó que estar en la banda del Colegio María Inmaculada en Ciudad Quesada sería suficiente pero, no.

Cursaba tercer grado cuando el profesor Bryan Villalobos, artista sancarleño, la inscribió en el festival sin ella darse cuenta. Ahí fue cuando empezó la carrera como cantante de Ana Laura Madrigal Cruz.

“Recuerdo que él me dijo que ya me había inscrito y que yo tenía que decidir si pegaba color o ensayaba todos los lunes y yo supe que no me quedaba de otra y empecé a ensayar y me encantó. El cole no era fácil para mi pero, las clases de música, los ensayos y el festival se convirtieron en mi refugio”, contó la joven de 21 años.

A partir de ese primer festival, ella participó todos los años y fue cuando el reto se hizo más grande para ella pues, la timidez, el pánico escénico y la ansiedad social empezaban a quedar atrás.

“La música era algo que hacía para mí pero lo que más me ha costado siempre es presentarme frente a la gente. Recuerdo que temblaba y parecía un bastón ahí estática pero sabía que tenía que aprender a llevar esos retos para seguir presentándome”, recordó.

Ya en el colegio encontró gente muy talentosa con su misma pasión y ahí se incorporó a bandas de garaje, grupos experimentales y demás, donde el desafío era crecer y crecer más como cantante.

Al salir del colegio pudo iniciar con presentaciones en distintos espacios, restaurantes, clubs y eventos privados y ahí mostró aún más sus dotes artísticos.

Hoy, esta estudiante de enfermería, netamente sancarleña es una de las 17 participantes de la nueva edición del programa nacional Nace una Estrella de Canal 7 y que inicia este 03 de setiembre.

Fue el cantante sancarleño, Kike Ramírez, quien fue finalista de la última edición de este programa el que la impulsó a las audiciones.

“Llené el formulario pero me decía que no iba a quedar, el día de la primera audición casi no voy por que me moría de miedo pero, al final fui por no darle gusto a ese miedo y pensando que no era justo quitarle un espacio a otra persona además, para no quedarme con el ¿Qué hubiera pasado? y vaya que, qué hubiera pasado si no hubiera ido”, contó la sancarleña.

Aquellos temores internos le seguían diciendo al oído que, de esa primera audición no pasaría y a pesar de un segundo llamado, las esperanzas eran muy pocas para ella.

“Hasta aposté 10 mil colones con mi hermana de que yo no iba a pasar y ella decía que sí. Adivine ahora quien debe 10 mil colones (se ríe). Voy a disfrutarlo, voy con miedo pero voy”, finalizó.

Sus tíos, su mamá, su familia y Dios son parte de este sueño que cumple Ana Laura que es el de brillar con luz propia en un escenario a nivel nacional.