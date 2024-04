Ana Jiménez sigue a la cabeza del Consejo de Administración de Coopelesca

Por tercer año consecutivo, la asamblea de Coopelesca eligió a doña Ana Jiménez Hernández como presidenta del Consejo de Administración.

La empresaria y exregidora municipal, fue electa de forma unánime por el próximo año.

“Yo me siento muy honrada de que hayan dado esta oportunidad, sobre todo los compañeros y los gerentes de la cooperativa que me apoyan tanto, me he capacitado, todos los días aprendo y me gusta escuchar consejos”, dijo la presidenta.

Dentro de los planes de este nuevo período, destaca la ampliación de más ferreterías en la Zona Norte y la instalación de cargadores para vehículos eléctricos.

“Sabemos y estamos consientes de los retos de la cooperativa pero hay oportunidades de mejora, estamos comprometidos con el trabajo responsable y en equipo”. añadió.

Destacó además la innovación en nuevos proyectos de generación eléctrica eólica y la ampliación de la red de fibra óptica.

Miembros del Consejo de Administración:

Vicepresidente: Víctor Manuel Lizano Barquero

Secretario: Luis Corella Víquez

Vocal 1: Laureen Johana Rojas Quirós

Vocal 2: Edgar Chacón Pérez.

Vocal 3: Fidel Rodríguez Zamora

Vocal 4: Franco Acosta Vargas



Comité de Vigilancia

Presidente: Ronald Rodríguez Barquero

Secretario: Álvaro González Alfaro

Vocal: Hormidas Jiménez González

Comité de Educación y Bienestar Social

Presidenta: Xinia Gamboa Santamaría

Secretaria: Paula Valverde Varela

Vocal: Mainor Maradiaga Fonseca

Tribunal Electoral