“Amor por Los Toros”: Roy González, una de las voces que teje emociones en el Carlos Ugalde

Su rostro quizás no le sea muy conocido pero, su voz es una de las más fieles y que más pasión transmite antes, durante y después de los partidos de la Asociación Deportiva San Carlos.

Roy González Pérez es una de las voces oficiales del equipo de animación de la ADSC, uno de los rostros detrás de la semifinal de este jueves entre Los Toros y el Deportivo Saprissa.

Este electricista automotriz de profesión y vecino de Ciudad Quesada, se desvive por los colores sancarleños desde su infancia y es de los pocos que, no tiene ojos ni corazón para apoyar a otro equipo.



Su trabajo dentro del llamado “Coloso de San Martín”, consiste en dar a conocer las alineaciones de los equipos, informar sobre protocolos, tarjetas amarillas, cambios e incluso hasta levantar el ánimo de la afición cuando las cosas no están saliendo de la mejor manera.

“El amor por el equipo lo llevo desde muy pequeño, nací en estas llanuras, vivo en estas llanuras y jamás podría apoyar a otro equipo que no sea el de mi pueblo. Desde hace 15 años estoy muy de lleno con el equipo, he viajado a muchos estadios acompañándolos y nunca me voy a olvidar de la última vez que estuvimos en segunda, todo el torneo viajé a los estadios hasta que fuimos campeones en Jicaral”, contó a SCD.

De esos 15 años siguiendo al equipo a distintas zonas del país, suma poco más de 8 años como animador, un trabajo que hace con mucha pasión y responsabilidad porque, previo a cada partido trata de cuidar su garganta para no afectar la voz.

Los días de trabajo y que hay partido son diferentes, no lo niega, y es que como hacerlo si en evidencia queda la camiseta azul y rojo que porta en su carro a solo unas cuantas horas del pitazo inicial de esta nueva semifinal.

“Los días que hay partido son diferentes, no lo niego, y los que me conocen saben que es verdad, la pasión me gana y hasta algunas veces la motivación es tanta que me he bloqueado y ni he trabajado solo paso esperando la hora de irme para el estadio y hacer lo que me gusta”, dice entre risas.

Aunque no será parte de los 11 jugadores en cancha, este jueves si será titular del equipo de animación junto a su experimentado compañero Manrique Gutiérrez, noche que espera sea especial y los toros puedan salir victoriosos.

“Es un orgullo para mi saber que mi equipo está donde otros no llegaron, no ha sido fácil llegar a estas instancias pero aquí estamos, lo voy a disfrutar mucho y daré lo mejor de mi aportando mi granito de arena. Siempre voy estar agradecido con la ADSC por darme esta oportunidad de ser parte de una linda fiesta”, concluyó.

Es miércoles, el trabajo y sus clientes le esperan, pero su corazón desde ya late a mil por hora, la semifinal está a la vuelta de la esquina y la ilusión de que llegue la hora del partido es la misma que vive un niño la primera vez que acude a un estadio de fútbol, para ver al equipo de sus amores en primera plana.