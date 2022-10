¡Alivio a 10 mil norteños! Centro de Salud del INS cumple un año

«Recibir las terapias acá es muy bueno por que he estado más cerca de mi familia, me queda más cerca que ir a San José y no gasto en pasaje, ni comida. Aquí la atención es demasiado buena».

Este es el testimonio de Jonathan Barraza quien sufrió la amputación parcial y quien es uno de los miles de vecinos de la Zona Norte que dejaron de ir hasta San José por sus terapias a cargo del INS.

El Centro de Salud de esta entidad en Ciudad Quesada cumple su primer año y hace el recuento de atención a 10 mil personas en este lapso.

«Es muy satisfactorio, ver como las personas que atendemos a diario se recuperan cerca de casa, evitando viajes que en ocasiones por las lesiones que presentan se pueden volver incómodos o largos”, manifestó Alejandra Jiménez, directora de Servicios Ambulatorios de la Red de Servicios de Salud del INS.

Los pacientes reciben servicios como farmacia, terapia, rayos X y rehabilitación sin necesidad de ir hasta San José como debían hacerlo antes del año anterior.

Además hay espacios para telemedicina, es decir profesionales atienden pacientes, de forma virtual, desde San José sin que ellos tengan que viajar hasta allá.

Antes de esa construcción, el centro de salud del INS en la región ofrecía solo servicios básicos en un espacio reducido.