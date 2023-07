Alfredo Córdoba podría ser el nuevo presidente de Los Toros del Norte

El exalcalde Alfredo Córdoba Soro podría ser el nuevo presidente de la Asociación Deportiva San Carlos.

Así lo expresó a SCD y afirmó que su propuesta tiene que ver solo, con trabajar con la niñez del cantón que es parte de las Ligas Menores de la ADSC.

Córdoba tomaría el cargo que, por décadas, ocupó Sergio “Perico” Chaves, quien aceptaría dejar la presidencia. Además, quien también es candidato a regidor por el PLN para el próximo proceso electoral.

Detrás de esa postulación, está la solicitud de empresarios como Luis Carlos Chacón y Gaudelio Zúñiga, quienes son activistas del equipo mayor de fútbol, según confirmó el exalcalde.

“Esta es una oportunidad que no he buscado, llegó por inercia de la mano de unos compañeros que me buscaron, no es por insistencia. Yo aspiro a una candidatura natural y tampoco es a un campo de rosas al que voy a llegar porque, el equipo tiene serios problemas y por eso es que queremos trabajar”, dijo Córdoba.

Su paso por la ADSC no es nuevo pues, suma dos décadas como parte de las gestiones del club y también fue directivo.

Considera que el reto principal tiene que ver con el tema económico que enfrenta el equipo y además, generar mayor identidad entre los sancarleños.

“Yo soy de los que creo que pueden más las ideas que las críticas, que siempre es más importante la buena fe que la mala fe y por eso quise postularme. Esto es como un renacer para mi persona, vuelve el espíritu de la personas que siempre he querido trabajar por San Carlos”, añadió.

Sobre los cuestionamientos por los procesos judiciales en los que se ve envuelto e incluso, aún con audiencias en trámite por el caso Diamante, dijo que se trata de situaciones externas que enfrenta pero, seguro “de su inocencia”.

“Los procesos por sí solos se van a ir cayendo porque me han dado la razón en todo lo que he alegado, poco a poco se ha ido liberando todo, todas las cosas que han dicho se van a aclarando y el tiempo me va a dar la razón”, concluyó.

Descartó cualquier intención política a futuro y aseguró que se trata de un ciclo cerrado para él y su familia.

La elección de Córdoba como posible nuevo presidente, estará a cargo de los socios de la Asociación Deportiva San Carlos el próximo 28 de julio durante la asamblea ordinaria anual.

Córdoba salió del ojo público hace un año cuando el TSE retiró sus credenciales como alcalde de San Carlos luego de una condena en firme en su contra y que lo inhabilitó por 6 meses de cargos públicos por un nombramiento ilegal.