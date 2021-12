Alfredo Córdoba: «Cuando el abogado me deje vendrán las explicaciones correspondientes a mi pueblo»

Alfredo Córdoba, alcalde sancarleño está en período de suspensión durante seis meses luego de una decisión del Tribunal Penal de Hacienda.

El 15 de noviembre anterior, el OIJ y el Ministerio Público lo detuvieron como parte del mega caso al que llamaron «Diamante» que involucró a otros 5 alcaldes del país. A un mes de su detención y de que, inició su proceso judicial, Córdoba habló, en exclusiva, con San Carlos Digital.

Por estar activa la investigación y por estar en apelación las medidas cautelares que ordenó el tribunal, Córdoba no pudo referirse en detalle al caso. Asegura que lo hará luego, junto a su abogado.

A continuación, la entrevista en detalle:

¿Qué ha pasado durante este mes?

«Son momentos muy difíciles principalmente para mi familia, indiscutiblemente. Mis hijos y mi esposa y lógicamente mi familia muy cercana han estado afectados y son circunstancias inesperadas que nos pasan a funcionarios públicos. Es un proceso de aprendizaje, de tener fortaleza, de creer más en Dios y creer más como persona.

Me imagino que la lista de enemigos han celebrado con mucho ego estas cosas porque el trayecto mío de muchos años en el aparato municipal, ha creado muchos enemigos. He creado muchas obras pero también muchos enemigos y ese tren de enemigos disfrutan del mal ajeno pero en realidad uno tiene que ser más fuerte, como líder, tiene que ser más fuerte.

Son cosas muy difíciles en la vida y en estas cosas es donde uno tiene que demostrar fortaleza pero hay una cosa muy importante para mi y es un mensaje que quiero mandarle a la población; no le van a poder arrancar el corazón a muchos sancarleños que me conocen, si lo que pretenden algunos es quitar el acercamiento a mi persona no lo van a quitar en un mes o en 15 días porque son muchos años de luchar por este cantón.

Las cosas negativas hay que enfrentarlas y tratar de borrarlas porque eso no le hace un bien ni al cantón ni a uno como persona, yo siento de que yo he creado un conocimiento en el pueblo, no hay una persona en San Carlos que no me conozca, para bien o para mal, he luchado mucho, amo este cantón y es lo que me vibra en la sangre y que, en las circunstancias de la vida, Dios nos pone pruebas y le pone pruebas a las personas que creen que todo lo tienen y que no tenemos nada».

¿Por qué decide hablar, abrir este espacio a SCD?

«Nunca le he rehuido a la prensa, fui el único alcalde que habló cuando salí de la cárcel, que puse la cara. Yo lo que quiero es transmitir al pueblo, indiferente de lo que pase, que lo más importante en la vida es el corazón de las personas y que los amigos se muestran en los momentos difíciles.

Yo siento de que alguna gente ha querido aprovecharse y meterme patadas en el suelo y eso no lo voy a permitir porque yo tengo que honrar mi familia, a mis hijos y a los que han creído en mi».

¿Usted insiste en qué se han dicho cosas que no son ciertas?

«Vea, en esto hay dos cosas importantes. Es importante que investiguen, todo funcionario debe aceptar que lo investiguen pero así como se debe investigar, se deben decir las cosas como debe ser. Se han dicho cosas que no son ciertas y eso llegará su momento para aclarar, eso llegará.

La prensa y los que tienen interés de sobresalir sobre la espalda de los demás, dicen cosas para crear imagen y prestigios. Esto se tardará 4 o 5 años, esto es una cruz que tendré que llevar yo o 6 años o 7, no se cuántos y le digo a mi pueblo que no tengo ningún problema pero, lo más importante de todo esto es que por más que yo justifique, unos creerán y otros no creerán.

Yo puedo demostrar cosas con muchos documentos, que lo que dijeron no es cierto pero oiga, barbaridades que uno se asusta pero por más explicación que yo de algunos lo van tomar bien y otros a mal. Yo lo que quiero transmitir al cantón es que tenemos que estar más unidos ahora que nunca. Esto tengo que enfrentarlo con mucha valentía y liderazgo para asumir el reto y hay cosas que si se dan, yo seré el primer promotor de dar mi testimonio. Hoy, no es el día para dar mi testimonio, de lo que viví como ser humano».

¿Se imaginó que por algunas acciones iba a terminar en una celda en un sótano?

«¡No! pero eso es muy pequeño en comparación con otras cosas; hay cosas que se han vivido en este proceso y que son más difíciles».

¿Cuáles?

«Algo que no debe ser y es que me tomen una foto, esposado, dentro de mi casa y 10 minutos después esté publicada en las redes sociales y aquí solo policías habían. Es decir, eso no es una buena intención. ¿Con cuántos detenidos hacen eso? Eso es una humillación».

¿Esa exposición le afectó?

«Marcela, no es porque expusieran porque todo mundo me conoce y conoce mi cara, es porque eso fue para humillar a una persona y no importa que sea el alcalde de San Carlos, es una humillación para decirle al país: aquí lo tenemos y le tomamos la foto en su propia casa. Y solo policías habían».

¿Qué pasó ese 15 de noviembre a las 5 de la mañana?

«Muchas cosas pasaron. Nos pusieron armas en la cabeza a mi esposa y a mi, uno de los policías me amenazaba constantemente diciéndome que él era muy nervioso que se le podía salir una bala, eso me decía constantemente y lo que quería era provocarme. Me decía, se me puede salir una bala; y no estoy pidiendo privilegios pero tampoco injusticias, es decir yo me pregunto si le hacen eso a otras personas.

Estas cosas son las que, no critico que me las hayan hecho porque yo lo puedo enfrentar pero por ejemplo, no tiene porque mi esposa, que no es parte de la investigación, escuchar esas cosas.

A ella la esposaron, la tuvieron esposada como 40 minutos cuando ella no tenía que ver absolutamente nada, iba al baño y le abrían la puerta».

¿Le angustia algo en este momento?

«No es tanto la angustia es la inconstancia de la justicia de Costa Rica, hay algunos que les gusta usar a las personas para pasarle por encima a otro y vuelvo a insistir, yo no estoy en contra de ser investigado, lo que yo digo es que las cosas deben ser como son, transparentes».

¿Extraña la muni, le angustia no estar?

«Extraño mi pueblo, digamos no es una enfermedad pero es que eso yo lo llevo en sangre, no puedo evitarlo. Ver a la gente feliz con sus obras es lo que me motiva pero antes de extrañar a la Municipalidad de San Carlos, estoy más enfocado en conocer el corazón de mucha gente. Ya la muni está en segundo plano para mi, en este momento; lo que he querido es conocer el corazón de mucha gente que conocí y que uno cree que siempre estarán a la par de uno. Unos se retiran, otros se apartan, otros se avergüenzan y otros se esconden pero hay otros que no».

¿Será este su retiro de la función pública, lo ha pensado?

«Le voy a decir algo, y no lo digo porque quiera ser un santo y se lo voy a decir muy convencido, me está saliendo del corazón y no por hipocresía. El que va a definir mi futuro va a ser Dios, nada más él y no lo digo porque esté en una situación difícil o porque sufrí mucho, no, no; lo estoy diciendo porque estoy convencido».

Es decir, en este momento ¿Usted no sabe si será su retiro o incluso después del proceso aspirará de nuevo?

«Yo no estoy hablando de aspirar, yo dije que voy a seguir los pasos que Dios me ponga, él es que me va a guiar».

Por eso, en este momento usted no piensa ni en el retiro ni en una aspiración.

«Yo lo único que pienso es que Dios me va a dar los pasos. Yo le voy a asegurar algo, yo estoy antes de los 6 meses en la muni, Dios me va a guiar con los pasos, estoy en las manos de Dios».

¿Si regresa, llega con la frente en alto?

«¡Por favor, claro!, y cuando me dejen explicar a mi y la gente vea los documentos las cosas van a cambiar pero, yo no voy a explicarle ahora a la gente porque unos dirán, diay ahora si explica. Por más explicación que yo de, algunos aceptarán y otros no. Es decir, yo no quiero llevar la condena mía al corazón de San Carlos. Algunos tienen el corazón envenenado y entonces ven un monstruo, otros lo tienen más noble y otros dudosa.

Cuando el abogado me deje explicar, vendrán las explicaciones correspondientes a mi pueblo y la gente se dará cuenta que es para bien o para mal pero, el enfoque mío va más allá.

Dele tiempo al tiempo que Dios tiene un destino para todas las personas y hay un destino al que Dios me va a guiar y lo estoy diciendo porque sé y esto es lo que quiero dejar claro hoy. Yo voy a tener mi propio testimonio.

No es que estoy loco por lo que pasó, no, yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. No soy un santo ni quiero que me crean santo si no que tomé la decisión de ponerlo en las manos de Dios».

Debemos recordar que esta, es una causa más en contra de usted, no es algo nuevo.

«Qué más tengo que sufrir yo en la vida. Como funcionario público me han acusado de todo, me han hecho barbaridades y de todas he salido pero esta ha sido la más difícil pero le digo algo, habrá una segunda conversación con usted y será mi testimonio.

Para que yo diga lo que estoy diciendo aquí, en la mesa de mi casa de donde me sacaron es porque estoy viendo cosas que me dicen que voy a ser un testimonio para los sancarleños. Deme tiempo».

Sobre la investigación y las medidas cautelares

Córdoba, asegura que sobrevivió a lo que llamó «Linchamiento público» con la circulación de la fotografía en la que se le ve esposado en la sala de su casa.

«Lo que pretendieron fue lincharme con la foto que no precisaba porque la gente me conoce. Esa foto fue para humillar a mi familia. Ya yo estoy condenado con esa foto, me pusieron la cruz», dijo.

En este momento, la defensa de Córdoba está a la espera de que el Tribunal decida sobre el recurso de apelación a las medidas preventivas interpuestas, entre ella la suspensión por 6 meses, de su cargo como alcalde.

Por el cierre de año, el Juez podría resolver esta apelación hasta en enero de 2022.

La Fiscalía acusó a Córdoba de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor dentro del expediente del caso Diamante.

El caso “Diamante” como le denominaron autoridades judiciales, inició el 24 de abril de 2020. Durante el mismo lograron determinar que al parecer personeros de alto rango de la empresa MECO habrían contactado con miembros de al menos ocho municipalidades con la finalidad de, al parecer, ofrecer dádivas para ganar licitaciones de obra pública.

De acuerdo con la Fiscalía, investigan una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, al parecer, a cambio de dádivas o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente para MECO, dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública. Indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades.