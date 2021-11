Alfredo Córdoba al salir de celdas: «Quiero poner la cara porque quiero ser honesto con mi pueblo»

A las 3 de la tarde de este miércoles y tras 48 horas detenido, quedó el libertad el alcalde sancarleño Alfredo Córdoba Soro.

Al salir, atendió por espacio de varios minutos a todos los medios de comunicación que esperaban también, la salida de los otros 5 alcaldes que, desde el lunes son parte del caso «Diamante».

A la salida, le esperaba su abogado Francisco Dall’Anese y su esposa Isabel Durán.

«El funcionario público no debe salir solo en las cosas buenas por que, a uno le gusta que lo entrevisten cuando hace obras y el funcionario público tiene también que poner la cara cuando se dicen cosas que no son y aquí, se han dicho cosas que no son ciertas, por eso yo estoy poniendo la cara. Nunca, por Dios he recibido plata de Meco, por mi madre. Pero de todas formas yo quiero poner la cara a la prensa por que yo quiero ser honesto con mi pueblo», manifestó al salir.

Sobre los cuestionamientos que revelaron medios de comunicación nacional en las últimas horas y que, son parte del expediente con la acusación del Ministerio Público por este caso, asegura que se trata de «cosas que no son ciertas».

«Yo quiero no esconderme por que esconderse no es digno de un buen funcionario. Yo quiero decirles hoy de corazón que estoy muy tranquilo por que con el tiempo y mi abogado se darán cuenta que todo lo que dicen no es cierto», agregó.

Confirmó reuniones con representantes de MECO pero, como parte de sus gestiones como máxima autoridad local en San Carlos.

«Mi trabajo es reunirme con los empresarios, con todos los empresarios y lo seguiré haciendo, el reunirse con una persona no quiere decir que uno es un corrupto, esa es una equivocación. Yo quiero decirles que estoy feliz, golpeado como ser humano que soy pero vamos a enfrentarlo», añadió.

Entre lágrimas destacó que no es cierto que recibiera dinero de MECO. «Quiero decirlo con toda honestidad, yo tengo una madre de 89 años y yo nunca recibí dinero y se lo puedo decir con honestidad y pongo mi sangre por que eso no es cierto y le pido a la Fiscalía que me demuestre dónde está esa plata», concluyó.

La audiencia siguió la tarde de este miércoles y se extiende por varios días más. A él, la Fiscalía le atribuye el cobrar dinero a cambio de interceder a favor de la empresa para un proyecto en ruta nacional. Además, de que, según la Fiscalía, recibiría pagos en especie para una de sus propiedades.

Al concluir la audiencia, las partes sabrán si el tribunal acoge las medidas cautelares que solicitó el Ministerio Público, entre ellas la inhabilitación por 8 meses de su puesto como alcalde.