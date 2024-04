Alcaldía suspende a Contralor Municipal quien denunció aparentes irregularidades

La alcaldía de San Carlos suspendió al Contralor Municipal quien denunció una serie de, aparentes, irregularidades dentro del ayuntamiento sancarleño.

Así lo confirmó el funcionario Alberto Blanco Vega, la tarde de este lunes en una audiencia ante los regidores del Concejo Municipal.

Blanco señaló que, durante la mañana del lunes recibió la notificación de suspensión con goce de salario, durante 3 meses.

“Hoy (lunes) recibí la resolución administrativa donde la señora alcaldesa me suspende, pero no me hace un traslado de cargos, sino que, me dice que ‘le dijo al departamento de Jurídicos que me investigue pero que no puedo estar yo en el puesto de trabajo mientras me investigan'”, dijo el funcionario.

El Contralor agregó en su intervención ante el Concejo Municipal que, el ayuntamiento está bajo “una dictadura”.



“Aunque suene risorio o tonto, nos encontramos en una dictadura, porque cuando nos metemos contra el sistema, hacemos lo que sea para silenciar a la persona que está sirviendo de traba”, mencionó.



Blanco se comprometió a enviar a los regidores toda documentación sobre las denuncias presentadas contra la alcaldía municipal.

¿Qué denunció el funcionario?

Durante la audiencia, el trabajador explicó algunos casos presentados dentro del municipio que, en apariencia se habrían dado de manera ilegal.



Blanco Vega explicó que, su departamento recibió tres denuncias de funcionarios que estaban participando en un concurso interno de plazas laborales. Concurso en el que, aparentemente existen irregularidades.



“Por ejemplo, se le permitió a una funcionaria nombrada en la alcaldía, que realizara las pruebas de ese concurso, posterior a cuando los demás funcionarios estaban haciendo las pruebas, en una plaza del departamento de enlace comunal”, dijo.

Según el funcionario, la Contraloría recomendó al departamento de Recursos Humanos suspender el nombramiento en propiedad de la plaza, sin embargo, la alcaldía hizo caso omiso y nombró a la funcionaria.

La plaza en cuestión estaba en disputa pues otra funcionaria ocupó el puesto de manera interina durante más de un año, sin cumplir con uno de los requisitos que exige el puesto.

Por ello, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga a la alcaldesa Karol Salas Vargas, por el aparente delito de nombramiento ilegal.

Otros de las denuncias del Contralor, es un caso de dedicación exclusiva aplicado a una funcionaria de Recursos Humanos sin cumplir con lo que exige la legislación.

“Hay una funcionaria de Recursos Humanos a la que se le está pagando dedicación exclusiva sin que ese caso haya ido a la comisión. La persona que anteriormente ocupaba ese cargo tenía dedicación exclusiva y entonces ahora solo endosan el beneficio al nuevo funcionario como si fuera del puesto y hay dictámenes de la PGR donde se indica que la dedicación exclusiva es personal, no de las plazas o de los puestos“, detalló Blanco.

Semanas atrás San Carlos Digital dio a conocer otros casos de dedicaciones exclusivas que fueron denunciados por el Concejo Municipal.

El contralor hizo referencia a otros casos como aparente acoso laboral de parte de la alcaldía contra funcionarios, despidos adrede para afectar a funcionarios y negativas a acatar órdenes de reinstalación de trabajadores, usted puede ver la exposición completa acá: https://www.youtube.com/live/m_f0UX3zCCs?si=i_VqptHCi3EaPmvf&t=2799

¿Qué dice la alcaldesa Salas?

Tras la exposición del Contralor, Karol Salas únicamente se limitó a mencionar que “los asuntos administrativos están siendo atendidos de manera correcta por parte de la alcaldía”.

Mientras que lo que corresponde a concursos de plazas vacantes, es atendido por el departamento de Recursos Humanos conforme a la legislación vigente.