Alcaldía pretendía gastar ¢6.5 millones en equipos para transmisiones vía Internet

La administración municipal de San Carlos pretendía gastar 6,5 millones de colones en equipos de producción audiovisual que se usan para salas de grabación y transmisiones vía streaming.

Así lo señala un informe de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. Según el documento, la alcaldía incluyó la compra de equipos en 7 líneas distintas de la primera variación presupuestaria de este año.

«Revisando, encontramos unas líneas de gastos que corresponden a un proyecto que no conocemos como Concejo y que corresponden a algo de una creación de una sala de grabación que quiere hacer alcaldía y lo que conocimos no es sustentable por lo que decidimos no aprobarlo», explicó el regidor, Luis Fernando Solís.

Tras revisar en detalle las líneas de gastos que pidió la administración municipal, encontraron algunas que no correspondían a la meta planteada en la variación. Fue cuando tras las consultas respectivas se enteraron de un proyecto de la alcaldía pero que ellos desconocen.

«Nos dicen de una sala de grabación que la señora alcaldesa quiere hacer pero nosotros indagamos la necesidad de esa inversión, de esta sumatoria de gasto que logramos identificar por que como regidores creemos que esto no se necesita, mucho menos un gasto de estos en este momento», añadió Solís.

Según los jefes de fracción municipales, ni el encargado del área respectiva pudo responder sobre las intenciones de la administración con este gasto.

«A lo que tengo entendido se hicieron las consultas al encargado de esa línea presupuestaria y ni siquiera él pudo aclarar de que trata esos dineros que se presupuestaron y eso a mi me preocupa mucho, nosotros lo sacamos del presupuesto y se pospone hasta que podamos conocer más las intenciones de la alcaldía por que son varios millones de colones», dijo Diana Corrales, regidora del PAC.

Por recomendación de la comisión, el Concejo rechazó los recursos para la compra de los equipos, los 6.5 millones de colones se fueron al rubro de “Recursos Sin Asignación”, con el pendiente de que se les asigne un propósito en la próxima variación presupuestaria.

«Se querían comprar celulares de alta gama, un dron y equipo para un estudio de grabación por montos muy elevados, pero nadie nos explicó la necesidad de hacer esta compra que promovió la alcaldesa. Los fondos públicos deben cuidarse y uno no puede aprobar a ciegas gastos de este tipo», añadió Juan Diego González, presidente municipal.

Lo que más preocupa a los regidores es que, los gastos estaban en líneas que no correspondían a las funciones.

«Lo metieron en líneas de gasto que no corresponden a algo bien definido, a algo transparente donde se diga, vamos a hacer una sala de grabación y estos, son los gastos y viene tipificado como un proyecto si no que, viene en distintas líneas, de hecho en una de las línea que identificamos de servicios comunales, se metió un presupuesto de 800 mil colones para esto, entonces decidimos que eso no se iba a aprobar», agregó Solís.

Según el documento del proyecto y del que este medio tiene copia, la administración municipal planeó adquirir diferentes equipos de producción audiovisual como un estabilizador para teléfonos inteligentes, estabilizador para cámaras, un drone y un Switcher para transmisiones en vivo por Internet marca Black Magic.

La lista también incluye la compra de dos teléfonos iPhone 12 o 13 ProMax valorados en casi ¢2 millones, un iMac 27 k5, sistema doble de micrófono inalámbrico, micrófono condensador con soporte omnidireccional, un juego de iluminación de estudio, audífonos Air Pods Max, funda de piel protectora con MagSafe para iPhone, entre otros.

Este tema fue parte de los informes de Comisión del Concejo Municipal en la sesión de este lunes. La próxima semana, la alcaldesa a.i., Karol Salas, podrá explicar a los regidores las intenciones de su proyecto y justificar la necesidad de la inversión.

Al final, el Concejo aprobó la variación presupuestaria pero, improbó poco más de 7 millones de colones de estas líneas de gasto: 6.5 millones en nuevos equipos y poco más de 500 mil colones en reparación de equipos existentes.

Mediante correo electrónico, este medio solicitó información de este proyecto a la alcaldesa interina. Estamos a la espera de una respuesta.